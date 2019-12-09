金球提名：華堅與安東尼奧爭影帝

金球獎影帝提名方面，華堅馮力士 （Joaquin Phoenix）憑話題作《JOKER小丑》（Joker）大熱提名劇情組最佳男主角，與另一大熱《萬千痛愛在一身》（Pain and Glory）的康城影帝安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）及《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）的基斯頓比爾（Christian Bale）等爭獎。

至於歌舞片／喜劇組影帝提名方面，里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）憑《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）獲提名與《搖滾太空人》（Rocketman）的Taron Egerton 及《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）的丹尼爾格力（Daniel Craig）等爭影帝！

而畢彼特（Brad Pitt）亦憑《從》提名最佳男配角與好戲之人《愛爾蘭人》（The Irishman）阿爾柏仙奴（Al Pacino）與祖柏西（Joe Pesci）等爭獎。