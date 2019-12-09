金球提名：雲妮與史嘉娜爭影后

荷里活女神史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）第5度提名金球獎，她憑Netflix電影《婚姻故事》（Marriage Story）提名今屆劇情組金球獎影后，與兩大熱門《爆炸性醜聞》（Boomshell）的影后查理絲花朗（Charlize Theron）及《星夢女神:茱地嘉蘭》（Judy）的雲妮絲維嘉（Renee Zellweger）等爭獎。不過，史嘉娜就未能憑另一新作《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）提名最佳女配角。

至於歌舞片／喜劇組影后方面的提名亦戰況激烈！中美韓混血兒諧星Awkwafina憑在中國取景的新作《別告訴她》（The Farewell）首獲提名，與《Late Night》英國影星愛瑪湯遜（Emma Thompson）與《走佬阿媽》（Where’d You Go Bernadette）的姬蒂班查（Cate Blanchett）等爭獎。至於最佳女配角方面，《爆》的瑪歌羅比（Margot Robbie）則力戰《豔舞大盜》（Hustlers）的珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）。