金球提名名單：史嘉娜《婚姻故事》獲六獎提名

2019年12月09日 21:22
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    《婚姻故事》獲6獎最多提名。
    美國影視界盛事《第77屆金球獎》將於香港時間下月6日早上舉行，今年由狄高達芬寧（Dakota Fanning）、Susan Kelechi Watson 與添艾倫（Tim Allen）齊齊公布提名名單。結果史嘉娜祖漢遜主演的Netflix新片《婚姻故事》（Marriage Story）共獲6項最多提名暫時領先。除了劇情組最佳電影之外，男女主角阿當哉華（Adam Driver）與史嘉娜亦獲影帝后提名！
    而僅次於《婚》就是獲5項提名的Netflix另一話題作《愛爾蘭人》（The Irishman），該片獲劇情組最佳電影之外，亦獲最佳劇本及男配角等獎項提名。至於大獲好評的昆塔倫天奴（Quentin Tarantino）新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood）亦獲5獎提名，其中兩大男星里奧勒度狄卡比奧與畢彼特同告入圍。昆頓角逐最佳導演之外《愛爾蘭人》的馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《JOKER小丑》Todd Philips、《上流寄生族》奉俊昊與《1917：逆戰救兵》（1917）的森曼達斯（Sam Mendes）亦獲最佳導演提名。
    《第77屆金球獎》部分提名名單：
    劇情組最佳電影
    《1917：逆戰救兵》（1917）
    《JOKER小丑》（Joker）
    《教廷白煙》（The Two Popes）
    《婚姻故事》（Marriage Story）
    《愛爾蘭人》（The Irishman）
    喜劇／歌舞片組最佳電影
    《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）
    《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）
    《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）
    《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）
    《搖滾太空人》（Rocketman）
    劇情組最佳男主角
    阿當哉華（《婚姻故事》）
    安東尼奧班達拉斯（《萬千痛愛在一身》）
    華堅馮力士（《JOKER小丑》）
    尊尼芬派亞斯（《教廷白煙》）
    基斯頓比爾（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》）
    劇情組最佳女主角
    Cynthia Erivo（《Harriet》）
    查理絲花朗（《爆炸性醜聞》）
    雲妮絲維嘉（《星夢女神 : 茱地嘉蘭》）
    茜爾莎羅倫（《小婦人》）
    史嘉娜祖漢遜（《婚姻故事》）
    喜劇／歌舞片組最佳男主角
    Roman Griffith Davis（《陽光兔仔兵》）
    丹尼爾格力（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》）
    愛迪梅菲（《我叫多麥特》）
    里奧勒度狄卡比奧（《從前，有個荷里活》）
    Taron Egerton（《搖滾太空人》）
    喜劇／歌舞片組最佳女主角
    Awkwafina（《別告訴她》）
    Beanie Feldstein（《Booksmart》）
    姬蒂班查（《走佬阿媽》）
    愛瑪湯遜（《Late Night》）
    Ana de Armas （《神探白朗：福比利大宅謀殺案》）
    最佳男配角
    祖柏西（《愛爾蘭人》）
    阿爾柏仙奴（《愛爾蘭人》）
    湯漢斯（《A Beautiful Day in the Neighborhood》 ）
    安東尼鶴健士（《教廷白煙》）
    畢彼特（《從前，有個荷里活》）
    最佳女配角
    嘉菲碧絲（《李察朱維爾：驚世疑案》）
    羅娜甸恩（《婚姻故事》）
    珍妮花露柏絲（《豔舞大盜》）
    安納貝寧（《The Report》）
    瑪歌羅比（《爆炸性醜聞》）
    最佳導演
    奉俊昊（《上流寄生族》）
    馬田史高西斯（《愛爾蘭人》）
    Todd Phillips（《JOKER小丑》）
    昆頓塔倫天奴（《從前，有個荷里活》）
    森曼達斯（《1917：逆戰救兵》）
    最佳外語片
    《別告訴她》（The Farewell）（美國）
    《萬千痛愛在一身》（Pain & Glory）（西班牙）
    《浴火的少女畫像》（Portrait of a Lady on Fire）（法國）
    《上流寄生族》（南韓）
    《孤星淚》（Les Miserables）（法國）
    最佳動畫
    《魔雪奇緣2》（Frozen II）
    《反斗奇兵4》（Toy Story 4 ）
    《馴龍記3》（How to Train Your Dragon: The Hidden World）
    《Missing Link》
    《獅子王》（The Lion King）
    施素德美終身成就獎
    湯漢斯
    Carol Burnett終身成就獎
    艾倫迪珍妮絲