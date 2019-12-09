金球提名名單：史嘉娜《婚姻故事》獲六獎提名

美國影視界盛事《第77屆金球獎》將於香港時間下月6日早上舉行，今年由狄高達芬寧（Dakota Fanning）、Susan Kelechi Watson 與添艾倫（Tim Allen）齊齊公布提名名單。結果史嘉娜祖漢遜主演的Netflix新片《婚姻故事》（Marriage Story）共獲6項最多提名暫時領先。除了劇情組最佳電影之外，男女主角阿當哉華（Adam Driver）與史嘉娜亦獲影帝后提名！

而僅次於《婚》就是獲5項提名的Netflix另一話題作《愛爾蘭人》（The Irishman），該片獲劇情組最佳電影之外，亦獲最佳劇本及男配角等獎項提名。至於大獲好評的昆塔倫天奴（Quentin Tarantino）新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood）亦獲5獎提名，其中兩大男星里奧勒度狄卡比奧與畢彼特同告入圍。昆頓角逐最佳導演之外《愛爾蘭人》的馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《JOKER小丑》Todd Philips、《上流寄生族》奉俊昊與《1917：逆戰救兵》（1917）的森曼達斯（Sam Mendes）亦獲最佳導演提名。

《第77屆金球獎》部分提名名單：

劇情組最佳電影

《1917：逆戰救兵》（1917）

《JOKER小丑》（Joker）

《教廷白煙》（The Two Popes）

《婚姻故事》（Marriage Story）

《愛爾蘭人》（The Irishman）

喜劇／歌舞片組最佳電影

《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）

《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）

《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）

《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）

《搖滾太空人》（Rocketman）

劇情組最佳男主角

阿當哉華（《婚姻故事》）

安東尼奧班達拉斯（《萬千痛愛在一身》）

華堅馮力士（《JOKER小丑》）

尊尼芬派亞斯（《教廷白煙》）

基斯頓比爾（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》）

劇情組最佳女主角

Cynthia Erivo（《Harriet》）

查理絲花朗（《爆炸性醜聞》）

雲妮絲維嘉（《星夢女神 : 茱地嘉蘭》）

茜爾莎羅倫（《小婦人》）

史嘉娜祖漢遜（《婚姻故事》）

喜劇／歌舞片組最佳男主角

Roman Griffith Davis（《陽光兔仔兵》）

丹尼爾格力（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》）

愛迪梅菲（《我叫多麥特》）

里奧勒度狄卡比奧（《從前，有個荷里活》）

Taron Egerton（《搖滾太空人》）

喜劇／歌舞片組最佳女主角

Awkwafina（《別告訴她》）

Beanie Feldstein（《Booksmart》）

姬蒂班查（《走佬阿媽》）

愛瑪湯遜（《Late Night》）

Ana de Armas （《神探白朗：福比利大宅謀殺案》）

最佳男配角

祖柏西（《愛爾蘭人》）

阿爾柏仙奴（《愛爾蘭人》）

湯漢斯（《A Beautiful Day in the Neighborhood》 ）

安東尼鶴健士（《教廷白煙》）

畢彼特（《從前，有個荷里活》）

最佳女配角

嘉菲碧絲（《李察朱維爾：驚世疑案》）

羅娜甸恩（《婚姻故事》）

珍妮花露柏絲（《豔舞大盜》）

安納貝寧（《The Report》）

瑪歌羅比（《爆炸性醜聞》）

最佳導演

奉俊昊（《上流寄生族》）

馬田史高西斯（《愛爾蘭人》）

Todd Phillips（《JOKER小丑》）

昆頓塔倫天奴（《從前，有個荷里活》）

森曼達斯（《1917：逆戰救兵》）

最佳外語片

《別告訴她》（The Farewell）（美國）

《萬千痛愛在一身》（Pain & Glory）（西班牙）

《浴火的少女畫像》（Portrait of a Lady on Fire）（法國）

《上流寄生族》（南韓）

《孤星淚》（Les Miserables）（法國）

最佳動畫

《魔雪奇緣2》（Frozen II）

《反斗奇兵4》（Toy Story 4 ）

《馴龍記3》（How to Train Your Dragon: The Hidden World）

《Missing Link》

《獅子王》（The Lion King）

施素德美終身成就獎

湯漢斯

Carol Burnett終身成就獎

艾倫迪珍妮絲