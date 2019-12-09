金球提名名單：史嘉娜《婚姻故事》獲六獎提名
2019年12月09日 21:22
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《婚姻故事》獲6獎最多提名。
美國影視界盛事《第77屆金球獎》將於香港時間下月6日早上舉行，今年由狄高達芬寧（Dakota Fanning）、Susan Kelechi Watson 與添艾倫（Tim Allen）齊齊公布提名名單。結果史嘉娜祖漢遜主演的Netflix新片《婚姻故事》（Marriage Story）共獲6項最多提名暫時領先。除了劇情組最佳電影之外，男女主角阿當哉華（Adam Driver）與史嘉娜亦獲影帝后提名！
而僅次於《婚》就是獲5項提名的Netflix另一話題作《愛爾蘭人》（The Irishman），該片獲劇情組最佳電影之外，亦獲最佳劇本及男配角等獎項提名。至於大獲好評的昆塔倫天奴（Quentin Tarantino）新作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood）亦獲5獎提名，其中兩大男星里奧勒度狄卡比奧與畢彼特同告入圍。昆頓角逐最佳導演之外《愛爾蘭人》的馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《JOKER小丑》Todd Philips、《上流寄生族》奉俊昊與《1917：逆戰救兵》（1917）的森曼達斯（Sam Mendes）亦獲最佳導演提名。
《第77屆金球獎》部分提名名單：
劇情組最佳電影
《1917：逆戰救兵》（1917）
《JOKER小丑》（Joker）
《教廷白煙》（The Two Popes）
《婚姻故事》（Marriage Story）
《愛爾蘭人》（The Irishman）
喜劇／歌舞片組最佳電影
《我叫多麥特》（Dolemite is My Name）
《神探白朗：福比利大宅謀殺案》（Knives Out）
《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）
《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）
《搖滾太空人》（Rocketman）
劇情組最佳男主角
阿當哉華（《婚姻故事》）
安東尼奧班達拉斯（《萬千痛愛在一身》）
華堅馮力士（《JOKER小丑》）
尊尼芬派亞斯（《教廷白煙》）
基斯頓比爾（《極速傳奇：褔特決戰法拉利》）
劇情組最佳女主角
Cynthia Erivo（《Harriet》）
查理絲花朗（《爆炸性醜聞》）
雲妮絲維嘉（《星夢女神 : 茱地嘉蘭》）
茜爾莎羅倫（《小婦人》）
史嘉娜祖漢遜（《婚姻故事》）
喜劇／歌舞片組最佳男主角
Roman Griffith Davis（《陽光兔仔兵》）
丹尼爾格力（《神探白朗：福比利大宅謀殺案》）
愛迪梅菲（《我叫多麥特》）
里奧勒度狄卡比奧（《從前，有個荷里活》）
Taron Egerton（《搖滾太空人》）
喜劇／歌舞片組最佳女主角
Awkwafina（《別告訴她》）
Beanie Feldstein（《Booksmart》）
姬蒂班查（《走佬阿媽》）
愛瑪湯遜（《Late Night》）
Ana de Armas （《神探白朗：福比利大宅謀殺案》）
最佳男配角
祖柏西（《愛爾蘭人》）
阿爾柏仙奴（《愛爾蘭人》）
湯漢斯（《A Beautiful Day in the Neighborhood》 ）
安東尼鶴健士（《教廷白煙》）
畢彼特（《從前，有個荷里活》）
最佳女配角
嘉菲碧絲（《李察朱維爾：驚世疑案》）
羅娜甸恩（《婚姻故事》）
珍妮花露柏絲（《豔舞大盜》）
安納貝寧（《The Report》）
瑪歌羅比（《爆炸性醜聞》）
最佳導演
奉俊昊（《上流寄生族》）
馬田史高西斯（《愛爾蘭人》）
Todd Phillips（《JOKER小丑》）
昆頓塔倫天奴（《從前，有個荷里活》）
森曼達斯（《1917：逆戰救兵》）
最佳外語片
《別告訴她》（The Farewell）（美國）
《萬千痛愛在一身》（Pain & Glory）（西班牙）
《浴火的少女畫像》（Portrait of a Lady on Fire）（法國）
《上流寄生族》（南韓）
《孤星淚》（Les Miserables）（法國）
最佳動畫
《魔雪奇緣2》（Frozen II）
《反斗奇兵4》（Toy Story 4 ）
《馴龍記3》（How to Train Your Dragon: The Hidden World）
《Missing Link》
《獅子王》（The Lion King）
施素德美終身成就獎
湯漢斯
Carol Burnett終身成就獎
艾倫迪珍妮絲