金球提名名單：史嘉娜《婚姻故事》獲六獎提名

美國影視界盛事《第77屆金球獎》將於香港時間下月6日早上舉行,今年由狄高達芬寧(Dakota Fanning)、Susan Kelechi Watson 與添艾倫(Tim Allen)齊齊公布提名名單。結果史嘉娜祖漢遜主演的Netflix新片《婚姻故事》(Marriage Story)共獲6項最多提名暫時領先。除了劇情組最佳電影之外,男女主角阿當哉華(Adam Driver)與史嘉娜亦獲影帝后提名!

而僅次於《婚》就是獲5項提名的Netflix另一話題作《愛爾蘭人》(The Irishman),該片獲劇情組最佳電影之外,亦獲最佳劇本及男配角等獎項提名。至於大獲好評的昆塔倫天奴(Quentin Tarantino)新作《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time... in Hollywood)亦獲5獎提名,其中兩大男星里奧勒度狄卡比奧與畢彼特同告入圍。昆頓角逐最佳導演之外《愛爾蘭人》的馬田史高西斯(Martin Scorsese)、《JOKER小丑》Todd Philips、《上流寄生族》奉俊昊與《1917:逆戰救兵》(1917)的森曼達斯(Sam Mendes)亦獲最佳導演提名。

《第77屆金球獎》部分提名名單:

劇情組最佳電影

《1917:逆戰救兵》(1917)

《JOKER小丑》(Joker)

《教廷白煙》(The Two Popes)

《婚姻故事》(Marriage Story)

《愛爾蘭人》(The Irishman)

喜劇/歌舞片組最佳電影

《我叫多麥特》(Dolemite is My Name)

《神探白朗:福比利大宅謀殺案》(Knives Out)

《陽光兔仔兵》(Jojo Rabbit)

《從前,有個荷里活》(Once Upon a Time...in Hollywood)

《搖滾太空人》(Rocketman)

劇情組最佳男主角

阿當哉華(《婚姻故事》)

安東尼奧班達拉斯(《萬千痛愛在一身》)

華堅馮力士(《JOKER小丑》)

尊尼芬派亞斯(《教廷白煙》)

基斯頓比爾(《極速傳奇:褔特決戰法拉利》)

劇情組最佳女主角

Cynthia Erivo(《Harriet》)

查理絲花朗(《爆炸性醜聞》)

雲妮絲維嘉(《星夢女神 : 茱地嘉蘭》)

茜爾莎羅倫(《小婦人》)

史嘉娜祖漢遜(《婚姻故事》)

喜劇/歌舞片組最佳男主角

Roman Griffith Davis(《陽光兔仔兵》)

丹尼爾格力(《神探白朗:福比利大宅謀殺案》)

愛迪梅菲(《我叫多麥特》)

里奧勒度狄卡比奧(《從前,有個荷里活》)

Taron Egerton(《搖滾太空人》)

喜劇/歌舞片組最佳女主角

Awkwafina(《別告訴她》)

Beanie Feldstein(《Booksmart》)

姬蒂班查(《走佬阿媽》)

愛瑪湯遜(《Late Night》)

Ana de Armas (《神探白朗:福比利大宅謀殺案》)

最佳男配角

祖柏西(《愛爾蘭人》)

阿爾柏仙奴(《愛爾蘭人》)

湯漢斯(《A Beautiful Day in the Neighborhood》 )

安東尼鶴健士(《教廷白煙》)

畢彼特(《從前,有個荷里活》)

最佳女配角

嘉菲碧絲(《李察朱維爾:驚世疑案》)

羅娜甸恩(《婚姻故事》)

珍妮花露柏絲(《豔舞大盜》)

安納貝寧(《The Report》)

瑪歌羅比(《爆炸性醜聞》)

最佳導演

奉俊昊(《上流寄生族》)

馬田史高西斯(《愛爾蘭人》)

Todd Phillips(《JOKER小丑》)

昆頓塔倫天奴(《從前,有個荷里活》)

森曼達斯(《1917:逆戰救兵》)

最佳外語片

《別告訴她》(The Farewell)(美國)

《萬千痛愛在一身》(Pain & Glory)(西班牙)

《浴火的少女畫像》(Portrait of a Lady on Fire)(法國)

《上流寄生族》(南韓)

《孤星淚》(Les Miserables)(法國)

最佳動畫

《魔雪奇緣2》(Frozen II)

《反斗奇兵4》(Toy Story 4 )

《馴龍記3》(How to Train Your Dragon: The Hidden World)

《Missing Link》

《獅子王》(The Lion King)

施素德美終身成就獎

湯漢斯

Carol Burnett終身成就獎

艾倫迪珍妮絲