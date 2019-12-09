佘詩曼同人唔同命！唐嫣孕肚加持享女皇待遇

唐嫣同佘詩曼雖然拍同一部劇，但待遇就好唔同！

內地女星唐嫣與羅晉去年10月拉埋天窗，並於婚後三個多月後即盛傳「造人成功」，惟二人一直將孕事密冚，直至今年9月才正式宣布懷孕喜訊。唐嫣佗B後也堅持繼續為古裝劇《燕雲台》開工，主要是因為劇集斥資近3億人民幣（約3億3千9百萬港元），製作規模媲美荷里活，為免易角拖延進度，所以決定繼續沿用唐嫣，更下令全面「封口」，只得導演、製片等主創人物知情。

近半百私人團隊跟身

雖然對孕事絕口不提，但腹大便便的她當然得到女皇級的照料，有指她於象山影視城拍攝時，有近50人的私人團隊跟身，當中包括梳化服、專用編劇及司機等，並有保母全天候照顧，兼貼身保護慎防外人埋身，更有專人負責用機器檢測空氣指數，以防現場空氣過分污濁影響胎兒。而其團隊更全數與唐嫣一同入住五星級酒店，以方便隨傳隨到，令其他演員及劇組人員通通讓路，改住次一級的酒店。

道具座騎代替真良駒

此外，劇組更對唐嫣百般遷就，為免現場塵土飛揚，每次搭景後都徹底清理乾淨後才開廠。同時，劇中有不少策騎戲份，唐嫣則能以道具座騎代替，改以搖擺鏡頭模仿策騎效果。再者，唐嫣的孕肚日漸長大，令戲服邊拍邊改，大大增加拍攝時間及成本。不過「同人唔同命」，另邊廂同劇的女星佘詩曼拍攝策騎場口時發生意外，從座騎上墮落，幸好身體並無大礙，但翌日依然要親自上陣重拍，專業精神可嘉。