社會動盪減Job！麥德羅屈到發開口夢打女友

歌手麥德羅61歲牛一，筵開20圍慶生，女友劉麗萍（Apple）一如以往如女主人身份伴左右，兩人穿上紅噹噹造型像一對新人，Apple更低胸性感示人，兩人稱曾都擔心開不到派對，因大家都因社會狀況怕出街，Apple笑言：「你知我哋朋友都有番咁上下年紀，怕危險又怕冇車搭。」麥德羅謂：「好彩，呢幾日氣氛都穩定啲，都好和諧，所以生日願望都希望社會安寧，世界和平、安居樂業，個個都搵到嘢做。」

他自言曾因為工作受影響而不快：「原本一個月有十幾場騷做，依家得番一半，所以搞到成日發惡，有時又會喊。因為我細個經歷過暴動，嗰次得7、8歲，返學時屋企人叫我唔好踢牛奶罐，因為炸死過好多人，所以，希望香港快啲和諧啲。」

問到Apple可有氹番男友？Apple笑言：「佢真係好恐怖，瞓瞓下覺發開口夢打我，佢話打仗喎。」兩人稱其實他們這代經歷多次高低潮，嘗過67暴動、97回歸、又有沙士，再到今次，只是以前新聞不像現在高透明度，就算不想去想，但只是開着電視就會見到，所以情緒會有不開心。問到麥德羅可有因此去看醫生？他謂：「問定醫生有冇情緒病呀、抑鬱病嘅藥，但就未睇嘅。」麥德羅稱最緊要有工作做，Apple謂沒工作就去努力搵，最緊要開心。