龔嘉欣秘撻馬國富二代　傳獲打本開火鍋店

現年30歲的龔嘉欣年初自爆有人追又收花，之後被發現有神秘男子送贈百萬辣跑保時捷。其實她樣子甜美外形嬌滴滴，一向甚有異性緣，被不少宅男封為「女神」，大叫「嘉欣BB」。跟她傳過緋聞的男藝人名單可謂「水蛇春」咁長，但她唯一承認的戀情，只有2010年與她年齡相距16年的鄧健泓，當年他倆因合作拍攝劇集《隔離七日情》而撻着，有指當年兩人愛得相當癡纏，更發展到同居關係，可惜這段高調的戀情只維持了兩年，Katy以性格不合為由分手收場，她為此暴瘦至皮包骨，體重僅95磅。

密冚「大水喉」

與鄧健泓分手後，Katy一直再沒有公開戀情，惟日前有讀者報料踢爆她已有新男友，對方是馬來西亞富二代、現年30歲的Bryan，他對Katy無微不至，知道她事業心重，更出錢出力為女友開拓馬來西亞市場，不時力邀她出席當地活動，有指他更打本給Katy在吉隆坡開火鍋店，不少人都奇怪為何不在香港開店而選址馬來西亞，原來背後有「大水喉」撐腰！

戀情傳得火熱，惟未知是否經過鄧健泓一役，Katy不想再高調談愛，當記者問到有指她與馬來西亞富二代Bryan拍拖，她坦承認識Bryan，卻說：「冇拍拖，只係普通朋友。（點識？）之前Bryan搵咗我同TVB其他藝員同事去馬來西亞做嘢時認識嘅！（吉隆坡開火鍋店係咪Bryan打本？）我係同一位香港朋友一齊投資，唔關Bryan事。」不過，記者翻查其保時捷車牌資料，發現車牌英文字母為「KB」，正好是Katy及Brian的縮寫。

講合照「失憶」

雖然否認戀情，但在龔嘉欣的ig發現不少他倆合照，雖然「同框」有其他人，但大部分照片Katy都是與Bryan一起，就連男方生日切蛋糕，她亦坐正身旁的「女主角」位置，兩人的關係不言而喻！被問社交網有大量合照，Katy突然「失憶」說：「冇印象喇，平時出去做嘢都會影好多相，去馬來西亞做嘢嗰陣，亦會同當地朋友食飯影相。（咁同Bryan有冇發展機會？）依家唔諗拍拖住，明年1月到9月都要拍劇，難得公司畀機會我，好多嘢都唔諗住喇！」讀者除了踢爆Katy有新戀情外，同時指Bryan捲入金錢糾紛，對此Katy表示不知情：「呢個完全唔清楚。」