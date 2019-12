「灰姑娘」莉莉現身澳門影展自爆患恐慌症

第四屆「澳門國際影展暨頒獎典禮」(IFFAM)今日閉幕,今年大會與英國影視藝術文化學院(BAFTA)合作舉辦大師班,並邀請到英國上位新星莉莉占士(Lily James)出序,分享成名經歷。

近年片約不斷的莉莉透露自小已喜歡唱歌跳舞,她最喜歡看時代劇,特別是琦溫斯莉(Kate Winslet)在《鐵達尼號》(Titanic)的角色最令她印象深刻。莉莉也是因拍攝時代劇《唐頓莊園》(Downtown Abbey)而走紅。被問到拍攝首套大製作真人版《仙履奇緣》(Cinderella)首次擔演女主角的感受,莉莉坦言當時既擔心,又背負着沉重壓力,因為拍攝電影與電視劇不同,她擔心自己不會走位,又怕自己表演未如理想,不斷要求重拍。

愈來愈紅的莉莉近年連續主演了兩部音樂電影《媽媽咪呀!開心再嚟》(Mamma Mia! Here We Go Again)及《緣來自昨天》(Yesterday),提到《媽》,她表示前作大賣,而且自己曾看過舞台劇版8次,對於曲目都很熟悉。她形容拍攝過程難忘,她花了7星期於船上由早拍到晚,又有落水戲,是少有的拍攝經驗。

不過最令她難忘的角色,絕對要數她最近拍畢的《Rebecca》,該片是重拍希治閣(Alfred Hitchcock)40年同名驚慄電影《蝴蝶夢》。她笑言因為故事太黑暗,拍攝期間她飽受恐慌發作(Panic attack),即使拍攝完後也未能抽離角色。在大師班中,莉莉表示有機會的話也想與亞洲導演合作。她之前一日就在影展看了日本名導演三池崇史導演的《初戀》,她認為電影很精彩。