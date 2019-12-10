「灰姑娘」莉莉現身澳門影展自爆患恐慌症

第四屆「澳門國際影展暨頒獎典禮」（IFFAM）今日閉幕，今年大會與英國影視藝術文化學院（BAFTA）合作舉辦大師班，並邀請到英國上位新星莉莉占士（Lily James）出序，分享成名經歷。

近年片約不斷的莉莉透露自小已喜歡唱歌跳舞，她最喜歡看時代劇，特別是琦溫斯莉（Kate Winslet）在《鐵達尼號》（Titanic）的角色最令她印象深刻。莉莉也是因拍攝時代劇《唐頓莊園》（Downtown Abbey）而走紅。被問到拍攝首套大製作真人版《仙履奇緣》（Cinderella）首次擔演女主角的感受，莉莉坦言當時既擔心，又背負着沉重壓力，因為拍攝電影與電視劇不同，她擔心自己不會走位，又怕自己表演未如理想，不斷要求重拍。

愈來愈紅的莉莉近年連續主演了兩部音樂電影《媽媽咪呀！開心再嚟》（Mamma Mia! Here We Go Again）及《緣來自昨天》（Yesterday），提到《媽》，她表示前作大賣，而且自己曾看過舞台劇版8次，對於曲目都很熟悉。她形容拍攝過程難忘，她花了7星期於船上由早拍到晚，又有落水戲，是少有的拍攝經驗。

不過最令她難忘的角色，絕對要數她最近拍畢的《Rebecca》，該片是重拍希治閣（Alfred Hitchcock）40年同名驚慄電影《蝴蝶夢》。她笑言因為故事太黑暗，拍攝期間她飽受恐慌發作（Panic attack），即使拍攝完後也未能抽離角色。在大師班中，莉莉表示有機會的話也想與亞洲導演合作。她之前一日就在影展看了日本名導演三池崇史導演的《初戀》，她認為電影很精彩。