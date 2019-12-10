畀老竇整蠱！陳柏宇囡囡被迫大力士上身

近日推出新歌《爸爸的禮物》嘅陳柏宇（Jason），幾忙都會抽時間陪「前世情人」做「湊仔公」，早幾日佢就陪囡囡Abigail上Playgroup，第一次上Playgroup嘅Abi絕對唔怕醜、又唔怕生保，戴住頂恐龍帽好留心咁聽完外籍老師唱歌，然後拍手跳舞，全程都冇甩Beat，遺傳晒爸爸嘅音樂天分！而同樣第一次上Playgroup嘅Jason，就喺一邊好興奮咁跟住唱歌，又含情脈脈咁望住Abi「表演」，兩父女玩得不知幾開心！

喺另一日，就由Jason老婆符曉薇掌鏡，影底一家三口去完Shopping之後嘅畫面，見Jason拎住一大袋行前，而着住一身運動Look、人仔細細嘅Abi就「大力士」上身，單手拎起一袋共六大卷嘅廚房紙，仲要好得戚咁笑笑口望住鏡頭炫耀。不過好快佢就改為拖住啲廚房紙嚟行，雖然好似唔係好夠力、中途又行錯路，但佢都冇放棄到，堅持幫手拎，認真乖女！呢個時候，Jason梗係唔會放過整蠱囡囡嘅機會，用沐浴露同Abi交換，呢次Abi就真係拎唔起，望住媽咪笑住賣萌，真係好可愛！