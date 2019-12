【娛場】車婉婉無悔生B 黃淑蔓青春大晒

無論是憑著《哪一天我們會飛》的電影主題曲《差一點我們會飛》一爆而紅,年僅14歲便膽粗粗做歌手的黃淑蔓(Feanna);抑或是縱橫歌影視界超過廿年,近年仲升格做媽咪,以42歲高齡生下仔仔的車婉婉,她們兩位對於夢想的追求都是充滿無比的勇氣和堅持!

"One day I'll know if I go there's just no telling how far I'll go"

與被大海揀選的Moana(《魔海奇緣》)一樣,Feanna自細便被音樂吸引,她說︰「我係5歲就立志做歌手,都堅持咗14年時間,當中都受過唔少人嘲諷,甚至媽咪都會笑我發明星夢...」幸好,她的努力並沒白費,得到唱片公司的賞識,今年更推出了個人首張音樂專輯《Feanna 17+》。問到愛情方面,呢位甜美少女卻笑言自己「麻甩」︰「人愈大愈發覺靚仔冇用,最緊要係了解你,如果唔係,佢根本唔知你內在原來咁麻甩!」

"Be forever brave"

曾經以為會孤獨終老的車婉婉,2013年與中澳混血男朋友Jonathon Quinlan結婚,兩年前仲誕下兒子BBQ,連她本人都忍不住為自己點讚︰「高齡產婦係我做過最勇嘅事,我都估唔到我會做到。」 現為人母的她,自認年輕時是媽媽的「頂心杉」,會好似《勇敢傳說》的Merida公主般與媽媽頂嘴。看到電影中母女相擁的情節,她更是十分感慨︰「我哋成日老奉覺得父母仲健在,有咩說話,唔駛多講。其實唔啱,係差句對唔住,能夠講嘅時候就好講,講唔到就講唔到...」

