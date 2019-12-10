【娛場】車婉婉無悔生B 黃淑蔓青春大晒

一個自細恨做歌手，一個不畏高齡產子，黃淑蔓同車婉婉，為咗實現夢想可以去到幾盡？

無論是憑著《哪一天我們會飛》的電影主題曲《差一點我們會飛》一爆而紅，年僅14歲便膽粗粗做歌手的黃淑蔓(Feanna)；抑或是縱橫歌影視界超過廿年，近年仲升格做媽咪，以42歲高齡生下仔仔的車婉婉，她們兩位對於夢想的追求都是充滿無比的勇氣和堅持！

"One day I'll know if I go there's just no telling how far I'll go"

與被大海揀選的Moana(《魔海奇緣》)一樣，Feanna自細便被音樂吸引，她說︰「我係5歲就立志做歌手，都堅持咗14年時間，當中都受過唔少人嘲諷，甚至媽咪都會笑我發明星夢...」幸好，她的努力並沒白費，得到唱片公司的賞識，今年更推出了個人首張音樂專輯《Feanna 17+》。問到愛情方面，呢位甜美少女卻笑言自己「麻甩」︰「人愈大愈發覺靚仔冇用，最緊要係了解你，如果唔係，佢根本唔知你內在原來咁麻甩！」

"Be forever brave"

曾經以為會孤獨終老的車婉婉，2013年與中澳混血男朋友Jonathon Quinlan結婚，兩年前仲誕下兒子BBQ，連她本人都忍不住為自己點讚︰「高齡產婦係我做過最勇嘅事，我都估唔到我會做到。」 現為人母的她，自認年輕時是媽媽的「頂心杉」，會好似《勇敢傳說》的Merida公主般與媽媽頂嘴。看到電影中母女相擁的情節，她更是十分感慨︰「我哋成日老奉覺得父母仲健在，有咩說話，唔駛多講。其實唔啱，係差句對唔住，能夠講嘅時候就好講，講唔到就講唔到...」

象徵13位迪士尼公主故事的「奇妙夢想城堡」，明年將於香港迪士尼樂園華麗亮相。而一連6集【娛場】將會請來多位藝人，展現她們的公主特質和夢想，並且一同見證新城堡的變身過程。今集就請來黃淑蔓和車婉婉，想知道更多她們的內心世界，立即收看【娛場】啦！