韓女星通姦CEO罪成　前夫獲賠13萬港元

據韓媒報道，女演員B於2015年與圈外平凡打工仔結婚後誕下女兒，之後卻與證券公司CEO A發展不倫戀，除獲A送贈名車及VIP信用卡，二人更曾一起出國旅行兩至三次，去年10月27至29日便曾一起前往中國。

當丈夫C知道妻子B同A搞外遇後，曾向A警告他不要再見其妻，B亦承諾不再聯絡A，但二人隨後仍持續見面。而去年7月B的孩子生日當天，B撇低兒子去提交離婚申請書。C於今年9月入稟提出離婚訴訟損害賠償，並向A索償，案件早前宣判，C獲勝訴並獲得約13萬港元損害賠償，而C在離婚訴訟後，亦從B獲得約6.6萬港元的賠償，雖然B被前夫指她涉性交易等嫌疑因證據不足脫罪，但法官指她在婚姻破裂上需負上責任。

而A指B向他表示已跟丈夫分居及申請離婚，相信她所言才開始交往，故不承認自己導致二人婚姻破裂，但法官不接受其解釋，認為他知道B仍未完成離婚手續，法律上婚姻關係仍生效，A對判決不服，將於本周五再進行審訊。

報道又指B曾參演2013年賣座的黑色電影並擔任配角，令不少網民也很好奇她的身份，而據悉2013年在韓國賣座的黑色電影包括《新世界》、《柏林諜變》、《天眼跟蹤》等韓片。