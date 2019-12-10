Nick唱歌爆死敵Eminem曾為男人口交

美國著名節目主持Nick Cannon與饒舌天王Eminem出名不和，昨日早上，Nick公開他與多位歌手合唱的新歌《The Invitation》，在獄中服刑的男歌手Suge Knight亦有參與，他表明話視Nick為家人並批評Eminem係八婆。而Nick在歌中亦爆聽說Eminem的司機擁有他（Eminem）為男人口交的片，仲話Eminem得知後收買他並將他解僱。

此外，Nick亦在歌中提及Eminem的吸毒史。Eminem今日即於社交網留言爆粗反擊：「你癲架，兄弟？停止就我碌X講大話。我根本從未有個司機，你條X樣。」查實Eminem根本就係撩人者賤，幾日前Eminem在新歌《Lord Above》中唱衰Nick同前妻瑪莉亞卡里（Mariah Carey）。

究竟Nick與Eminem有咩十冤九仇，Nick要唱衰對方？二人曾先後與天后瑪莉亞卡里拍拖同結婚，Eminem早於90年代與瑪莉亞拍拖，最終二人鬧翻分手。Nick與瑪莉亞2000年結為夫婦，因此與瑪莉亞一樣視Eminem為仇人。