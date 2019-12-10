澤尻英龍華涉毒賠償達20億日圓破紀錄

33歲日本女星澤尻英龍華上月16日被警方在屋內搜出0.09克MDMA（搖頭丸粉末）被捕，日前獲准以500萬日圓保釋候審，並即時入住東京一間大學醫院接受戒毒療程。不過保釋後她要面對賠償問題，業內人士最新估計將是20億日圓（約1億4,400萬港元）。

據《女性自身》報道，早前預計廣告商和電視台將告她毀約索償，澤尻的賠償金額超過10億日圓（約7,200萬港元），但近日評估，賠償金額將是20億日圓（約1億4,400萬港元），是史上最高賠償額，比女模Becky因不倫戀導致廣告違約的賠償額多4倍，澤尻肯定破產收場。

當中以NHK大河劇《麒麟來了》的賠償金額最多，該劇已拍了10集，她的戲份要換角重拍，由川口春奈臨時上陣代替演出，由於該劇明年1月播映，本月3日火速趕拍，加上部份外景已無法使用，不少場面要用CG拍攝，令製作費大大加重，再加上重新製作的宣傳費，澤尻需付大河劇賠償的金額高達10億日圓（約7,200萬港元）。另一方面，澤尻的廣告酬金是4至5千日圓，廣告合約簽一年計，由下架日開始，賠償金額以每日計算，單是廣告賠償金額要5億日圓（約3,600萬港元）。還有其他賠償，包括影響電影《人間失格：太宰治與他的3個女人》上映及DVD的收入、以及劇集《白色巨塔》無期限延期推出等，全部合共約20億日圓。

另外，與澤尻情如姊妹的好友片瀨那奈，為了不牽連毒案，日前在NTV電視台直播節目跟澤尻割席，自稱甚麼也沒有發現。雜誌《週刊女性》追訪她，問到有否進行驗毒測試，她最初神情緊張拒作回應，其後她坦認事務所已安排她進行尿液及毛髮的毒品測試，均呈陰性，表示她數月來沒有吸食毒品。