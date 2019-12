藝人姚子羚早前與「胡說八道會」姊妹到馬爾代夫旅行,去到當地咁靚當然要影多啲靚相啦!早前有指佢受情傷而消瘦,慘變「紙板人」,今日子羚再上傳兩張日落獨照留言話:「Every sunset brings the promise of a new dawn (每次日落都會帶來新的曙光)」似乎自我勉勵一番,樂觀面對前路。

另一邊廂,英皇藝人鄭希怡(Yumiko)就去咗美國加洲穿上波點裙影靚笑,見佢笑住望住個天,留言話:「Hello sunshine」十足十陽光少女一樣。