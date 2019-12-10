適逢老父103歲　米高爭金球視帝雙喜臨門

奧斯卡金像影帝米高德格拉斯（Michael Douglas）憑劇集《荷里活教父》（The Kominsky Method）第二季再度爭音樂/喜劇組視帝，而昨日亦是米高的荷里老牌男星卻德格拉斯（Kurt Douglas）103歲生日，絕對係雙喜臨門！

米高於社交網貼父子合照並留言指2019年12月9日係好日，多謝荷里活外國記者協會（HFPA）令父親在103歲生日感自豪。而米高的影星老婆嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta-Jones）、米高兒子金馬倫（Cameron）等亦貼相恭喜卻生日，而嘉芙蓮亦有留言恭喜老公獲提名金球獎。

除了米高之外，歌影視天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）亦憑《豔舞大盜》（Hustlers）提名最佳女配角，今次是她從影21年來首次獲提名金球獎。50歲的珍妮花素顏拍片報喜，她表示好驕傲獲HFPA賞識，她指雷夢娜（片中角色）是個複雜的角色，實在好榮幸及挑戰將個角色注入生命！而珍妮花的未婚夫Alex Rodriguez亦留言表示珍妮花值得獲金球獎提名，並感到好驕傲。