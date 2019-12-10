曾與母逼住300呎唐樓　連詩雅膠箱當床瞓

歌手連詩雅（Shiga）到電台宣傳新歌《說分手》，表示家中很多雜物，所以要學識斷捨離，但又笑言臨近聖誕節，會買很多東西，特別自己愛行工展會，自認「師奶仔」的她笑言年年都會去掃貨：「會買家品、煲、湯包、枕頭。（學定做家庭主婦？）唔係，我18歲就開始鍾意行呢啲展，又會行美食展。」她又自爆出道頭幾年不多人識，更會拉車仔去掃貨，但現時就會帶埋工人姐姐去。記者打趣她應該買大屋可以擺更多東西，她笑言買大屋只會買更多東西，又謂以前與媽媽共住300呎唐樓，因家中太多雜物，會在膠箱上鋪床板和被鋪當床睡覺。

見到周柏豪囡囡差啲喊

提到好友周柏豪的女兒出世，她表示出世當日去了探BB，因一直當柏豪是哥哥，故見到對方生B差些感動到喊，又笑言去到被朋友「催生」：「一去到佢哋就玩我，問幾時到我，因為知我鍾意小朋友，話呢個醫生好好，但過幾年就退休。（咁你幾時生？）我已經過咗18歲最想生嘅時候，因為想做事業型女性，但覺得生咗會阻礙事業，而依家啱啱轉咗新公司，出年又有劇出同會拍劇，冇時間，所以都係做嘢先。」

另外，提到叱咤頒獎禮都取消，合共3個頒獎禮取消，問到可覺可惜？她坦言：「呢排好多活動都取消，都覺可惜，但唔緊要，大家努力唔係為咗頒獎禮想攞獎，同埋其實頒獎禮都只係儀式，都仲會頒獎，最可惜係少咗個場合見大家，平時好少見到咁多歌手朋友。」