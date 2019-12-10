同余德丞係朋友！蔡思貝自爆同胡鴻鈞關係

藝人蔡思貝到將軍澳電視城出席新劇《踩過界II》造型，最近被爆跟歌手胡鴻鈞拍拖，她再澄清兩人只是好朋友，問到是否了解中？她說：「係成班朋友一齊玩。（點解會熟咗？）前兩年我有跳佢首歌《到此一遊》嘅舞蹈版，又有一齊玩《降魔的》遊戲節目，其實幾年前拍《衝線》已經合作過。（覺得佢點樣？）唱歌好好聽。」問到是否有發展機會？她避而不談，只表示近月都要忙拍劇及拍外景，講到胡鴻鈞曾一度衝口而出「認愛」，思貝再表示兩人只是好朋友，問到若果拍拖是否會承認？她說：「我有咩會喺社交平台度講。（公司唔畀拍拖？）唔係，真係只係好朋友。（咁另一個緋聞男友余德丞係咪降呢？）佢都係好朋友同埋好拍檔。」

提到這次她於《踩》劇演角色仍是上集的「癲姐」，但見她沒有了假哨牙：「其實仲有棚牙，但今日唔想嚇親大家，不過戲入面都會有啲改變。（獻醜定變靚？）我覺得係變靚咗，但其實我係想全程都咁醜，係一種特色。今次職業上都有唔同，上次我係師爺，今次升呢做咗大律師，對白有七頁紙，我都好期待，未試過做專業人士講咁多對白。（有冇做功課？）依家夜晚有睇重播嘅《律政新人王》，但因為仲拍緊《使徒行者3》，拍完先會全力準備呢套劇。」