為思鈞戀而頭痛！許廷鏗大呻：我斷腳呀

歌手許廷鏗（Alfred）出席《新城勁爆頒獎禮2019》記者會，Alfred和胡鴻鈞（Hubert）被指是「同性密友」，但近日Hubert傳與蔡思貝「撻着」，令Alfred「失戀」。今日Alfred見到傳媒已大呼頭痛，問到可是因失去密友Hubert而頭痛？Alfred笑言：「我頭痛係冇咗隻麻雀腳呀，現在我斷腳呀！牌品好嘅麻雀腳好難求。（佢牌品好？）一般啦，但依家最重要係誠徵麻雀腳，哈哈！（蔡思貝牌品好？）可能啩，我近排都少打！」

唔知係咪真拍拖

對於今年不少頒獎禮取消，Alfred稱都感到可惜，朋友都有戥他不值，希望明年頒獎禮會繼續。不用出席頒獎禮可會約Hubert打牌講心事？Alfred即說：「上場無父子，好少喺麻雀枱度傾心事。（咁Hubert同蔡思貝係咪真拍拖？）我唔知喎，咁最近天氣凍，唔少朋友都有新戀情，但我仲係單身，對我嚟講搵麻雀腳緊要過拍拖啦！」

過去讓它過去

他更笑指沒有在社交網站抒發「失戀」情緒，只是宣傳新歌歌詞，但就被網友過分解讀：「我知有啲Fans對我同Hubert嘅緋聞好多幻想，亦知佢哋有個群組叫『大Fred的愛』，相信我哋嘅傳聞都因為咁樣而起，自己就覺得得啖笑！」會否給「思鈞戀」送祝福？他笑說：「都係嘅！仲可以點呀？哈哈！過去讓它過去，大家開心就得啦！其實我做音樂㗎，唔知點解要答呢啲，大家唔好搞我啦！」