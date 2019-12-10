美國開處女騷　譚嘉儀同佢合作嗌好High

歌手譚嘉儀日前飛到美國洛杉磯一賭場舉行首個音樂會，主辦單位找來鄭希怡（Yumiko）跟嘉儀合作，嘉儀說：「好開心有機會喺美國開show，第一次嘅音樂會居然喺洛杉磯，今次呢個場地可以容納三千多人，係一個挑戰，好多謝主辦單位及到場支持嘅觀眾。」

音樂會由兩人一起合唱，嘉儀說：「我第一次同Yumiko合作，應大會要求揀咗兩首快歌《隆重登場》及《壞女孩》做opening同closing，平時我好少唱快歌，但係有Yumiko帶住好有氣氛好high呀！」在美國度假中的好姊妹何雁詩（Stephanie）特意去支持她，令她很開心：「Stephanie去年同鄭俊弘已經嚟過呢度開show，所以畀咗好多專業意見，唱緊時佢仲喺控制台透過耳機提點我，好感動。」

在演唱會中嘉儀獨唱了8首歌，當然有今年大熱的《Can You Hear》和《今宵多珍重》，她說：「唱歌一直都係我鍾意嘅事，可以喺咁多人面前表演真係好幸福，真係好享受台上嘅每一分每一秒，希望好快可以有機會再去唔同地方演出。」