有「出家」諗法　黎曉陽準備去印度靈修

唱作歌手黎曉陽（Michael）新歌《拾荒者之歌》由周耀輝填詞，雖然不是自己填詞，而且是同對方首次合作，但Michael讚嘆：「呢首歌嘅歌詞講『回憶』，每個人都有好多好回憶，有啲會忘記或者改變。最近撞見我童年好重要嘅人，原來我哋就算一齊經歷嘅事情，大家嘅回憶唔同，有啲因為從我嘅角度出發，有啲就遺忘咗。我哋坐低傾番先至發現好唔同，然後就好似Pizza咁拼貼番一個原整故事。」這歌就是以「拾荒者」比喻每個人成長過程累積回憶，一邊遺忘一邊拾回。MV在多個充滿香港特色的地方取景，例如屋邨、貨櫃碼頭、天橋底和海邊等。

身為唱作人，Michael記錄回憶的方式就是寫歌，他說：「有人用畫畫、影相去紀錄回憶，有人用心用腦去記住當下，我會寫歌。」對於之前透露到外地靈修的計劃，Michael說：「其實我已經報名申請，預計今年會去印度靈修同做瑜伽，亦有『出家』嘅諗法。一直希望去唔同地方遊歷、感受生活。時代人食牛扒會諗配咩酒，但拾荒者會集中呢一刻嘅感受，我希望搵到呢種『自在』。」