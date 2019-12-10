吳浩康自認萬人迷安慰失戀楊天宇

歌手吳浩康（Deep）忙於為本月底在旺角麥花臣場館舉行的演唱會宣傳，日前為拍攝短片《失戀廣東歌備忘錄》與新人演員楊天宇（Angus）合作，Deep在影片中扮演唱片舖店務「吳偉男」，遇上在店中尋找K-pop碟的Angus，並告知Angus他要尋找的BTS大碟已售罄，令Angus大感失望：「唉，又賣晒，好心你哋入多啲K-pop啦，依家唔聽k-pop仲聽咩啫？」Deep隨即為Angus推薦一連串的廣東話金曲。

他首先唱出的是Beyond的《灰色軌跡》，卻換來Angus一句：「做咩啫你？」又指自己喜歡靚仔、萬人迷。Deep再唱出張國榮的《左右手》，Angus指自己較喜歡韓國偶像，Deep立刻提出：「有咩idol勁過四大天王？ 」並化身四大天王一口氣連唱幾首經典金曲。

認識四大天王後，Angus失落說道其實自己剛失戀，想聽情歌抒發一下，Deep便介紹情歌王子古巨基，並唱出《傷追人》。 在Deep努力的一番推薦下，Angus買下多張廣東話唱片：「其實以前嘅廣東話歌都幾好聽呀。」Deep表示只要還有人聽廣東話歌，他們都會繼續唱下去。最後Angus讚Deep歌喉不錯，但就嘲説：「不過你個樣就差咗啲，可以考慮喺youtube開channel翻唱。」相當搞笑。