劉偉強帶隊上4,800米高山拍戲

導演劉偉強與內地演員張涵予，在澳門出席第四屆「澳門國際影展暨頒獎典禮」。以嘉賓身份出席的劉偉強與張涵予為電影《中國機長》接受傳媒訪問，劉偉強指今次拍攝電影最難度高是故事真人真事，觀眾已知道結果，要憑空想像拍攝出很緊張氣氛，讓觀眾有坐過山車、跳樓機的感覺。

劉偉強笑謂今次拍電影好像變成發明家，他說：「今次為電影整咗一個運動嘅平台，成架飛機都可以郁，做到俯衝、顛波效果，係一個好大嘅膽嘅嘗試，成本真係好貴，好彩電影票房好，唔使令老闆蝕錢。」他指大隊到高山4,800米拍攝時，大部分工作人員也出現高山反應，他立即要求工作人員下山去醫院吊鹽水，他說：「今次用咗106個臨時演員，全部都要有健康證明，唔可以有心臟病、唔可以有高血壓，除咗排戲，仲要佢哋跑步去段練身體，先可以承受到好似坐過山咁嘅拍攝。」

片中扮演機長的張涵予，指觀眾難免會將他跟事件的真實機長對比，若跟真實相差太遠，就等於失敗，所以他們要動腦筋令觀眾增強代入感，讓他們入場看戲時有親臨其境的感覺。為營造在高空負40度的環境，導演準備了八個風炮和十幾個氣管吹着他，拍完也沒胃口食飯，有被虐待的感覺。問現時坐飛機有沒有不一樣的感覺？他說：「拍片前去了模擬飛機練習，現在一坐飛機就會想到甚麼時候機長應該在做些甚麼，上多兩堂便可當機長。」問到可會考慮學習駕駛小型飛機？他說：「不會，雖然自己手感不錯，但真的太害怕，數學又不好，覺得很太複雜。」