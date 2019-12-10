少男變熟男！關智斌嘆瘦底爆肌唔容易

早前完成首個紅館演唱會的關智斌（Kenny）今日（10日）推出全新個人廣東單曲《頭頂有角》。今次MV Kenny加入了很多自己的想法，他說：「歌詞講無論你幾咁古怪、點同人哋唔同都好，都要be yourself，勇敢去做好自己，可能你最古怪嘅就係你最可貴嘅嘢。MV入面嘅肢體動作、animation、graphic都落足心思，冇預先排好嘅舞蹈，完全係即興。」首歌feat. SHIMICA，即使rapper SHIMICA的舞蹈也不例外，完全FreeStyle。

說到蛻變，由BOYZ出道至今他自覺幸運，在成長過程中，得到很多人提攜、照顧，他說：「『BOYZ』嘅時期最無憂無慮；依家做『MAN』必須要獨立、自主，要肩負更多責任，雖然負嘅責任多咗，但完全唔覺得係負累，反而從成長過程中嘅經驗累積令我更快樂。」

由少男變成熟，他更被形容為爆肌型男，他說：「其實一個瘦底嘅人要增肌，係比一個要減肥嘅人更難。減肥只需減食同做運動就可輕易達標，但瘦底嘅人係要食好多唔同，又唔係太好食嘅嘢加上大量運動同操練先可以增肌肉，所以話『瘦底要爆肌係好難㗎』，不過都係嗰句，要達到目標就要付出100%嘅努力，唔懶得㗎。」