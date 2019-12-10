查理絲花朗角逐美國影評人之選影后

《第25屆美國影評人之選大獎》（Critics' Choice Awards）公布提名名單，金像影后查理絲花朗（Charlize Theron）等主演的話題作《爆炸性醜聞》（Bombshell），一舉拿下四項提名，其中幕前演員可謂大豐收。除了查理絲花朗大熱入圍角逐「最佳女主角」，瑪歌羅比（Margot Robbie）亦有份競逐「最佳女配角」，全體演員更獲提名最佳整體演出。

值得留意的是，這部改編自真實事件的電影同時獲提名「最佳化妝與髮型設計獎」。由《黑暗對峙》（Darkest Hour）金像最佳化妝與髮型設計得主辻一弘（Kazuhiro Tsuji）操刀，將查理絲花朗、妮歌潔曼（Nicole Kidman）及John Lithgow，分別重塑成霍士新聞台的兩位知名女主播Megyn Kelly及Gretchen Carlson，以及電視台創辦人「傳媒教父」艾爾斯（Roger Ailes）。查理絲花朗提到首次試妝的結果完全不像Megyn Kelly，但經過三星期嘗試後她已成功變身，連同場的妮歌潔曼也認不出她，查理絲直言佩服辻一弘的實力。另外，辻一弘將中等身形的John Lithgow「加大碼」變身成超肥胖的艾爾斯，更是令人眼前一亮的神級化妝。即使演員的臉上貼滿了假肉，但亦不礙細微表情動作，像與真實的臉龐合而為一。就連見慣世面的老戲骨尊力高也不禁大讚：「就像是魔術般的化妝！」