囡囡愈大愈靚　梁詠琪聖誕酒店過夜當旅行

歌手梁詠琪（Gigi）到電台宣傳新歌《平安夜》，表示歌曲不是以聖誕節為主題：「返到屋企有家人照料嘅晚上就係平安，每日都可以係平安夜，屋企係最舒服嘅地方。」她又謂現時幫囡囡搵學校大壓力，但自己會避免將壓力帶回家：「每日返屋企前好似除鞋咁擺低壓力，因為小朋友會直接接收情緒。」

問到可試過向囡囡發脾氣？她笑言：「佢發我多啲，例如佢搵唔到鞋會發脾氣，但我教佢要忍住，停一停諗一諗，依家佢想發脾氣前就會同自己講要忍住。（咁你發老公脾氣多啲？）其實成家都好少發脾氣，我哋會用開玩笑嘅形式，有時同老公講到面紅耳熱，最後都係爆笑收場，一笑置之。」提到聖誕節，她表示一家會留港消費，會到主題公園住一、兩晚當出埠。而講到現時社會情況，老公的童裝生意可有受影響？她坦言：「零售話冇影響就冇可能，同員工有共識，會共度時艱，做生意係長遠事業，有低潮就要守住。」

而提到日前她上載囡囡三年前的相片，大家讚囡囡愈大愈靚，她笑言：「靚就見仁見智啦，父母梗覺得自己小朋友靚嘅，不過覺得小朋友真係大得好快，佢依家4歲半已經122cm高，係7歲小朋友嘅高度，又似爹哋咁手腳大。（會唔會想生多個？）睇緣分，不過我哋都歡迎嘅。」