曾叱吒90年代樂壇的瑞典二人組合Roxette女主音Marie Fredriksson因癌病昨日早上於醫院離世,終年61歲。

她與隊友Per Gessle組成的Roxette入行多年,當年她們的名曲《 It Must Have Been Love》因收錄在賣座愛情喜劇《風月俏佳人》(Pretty Woman)而唱到街知巷聞。此外,其他名曲包括《The Look》被譚詠麟翻唱為《你知我知》,之後她的名曲《Listen To Your Heart》亦被關淑怡翻唱成《這是我心裡對白》。她們的大碟大受樂迷歡迎,全球共賣出7,500萬張。

她的經理人宣布Marie的死訊,Marie雖然多年前患癌,但仍一直活躍樂壇開巡迴演唱會,直至3年前停止。據知2002年她與老公緩步跑時暈倒,其後經醫生診斷後證實她患上腦癌。