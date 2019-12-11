90後小花爭上位　楊冪收視女王地位岌岌可危

內地藝人楊冪早前與霍建華主演的劇集《築夢情緣》收視麻麻，加上有傳她主演的新劇《暴風眼》被湖南衛視退貨，其「收視女王」地位，隨時被幾位90後小花取代！

楊紫

楊紫去年憑劇集《香蜜沉沉燼如霜》爆紅，網上播放量更突破100億點擊率，今年再下一城，於《親愛的，熱愛的》演技出色備受讚賞，更在《明星權力榜2019》的網絡影響力指數排第一位，力壓趙麗穎與唐嫣。

迪麗熱巴

迪麗熱巴被譽為「新疆四美」之首，早年憑《三生三世十里桃花》的狐仙「白鳳九」一角爆紅，4年冇放過假，單是去年上半年進帳3億元人民幣！又於2019中國福布斯名人榜排第16位，力壓孫儷及章子怡。

楊超越

內地人氣女團火箭少女成員楊超越，雖然出道一年多，但拍了多部劇集如《長安諾》、改編韓劇《浪漫滿屋》的《仲夏滿天心》及網劇《神醫鳳后》等，今年更登上2019中國福布斯名人榜排行第58位！

鄭爽

鄭爽2016年拍劇集《微微一笑很傾城》時大受歡迎，一直爆紅至今。作為90後四小花旦之一，她曾登上2017及2019中國福布斯名人榜，去年傳她劇酬跳升至1億5,000萬人民幣，認真有「錢」途。

鞠婧禕

鞠婧禕今年於劇集《新白娘子傳奇》演「白素貞」，憑仙氣而人急升外，更成功打入日本市場，被當地傳媒形容是「4000年第一美女」。由於她有收視保證，故與邢菲、吳倩和李凱馨被封為「網劇四小花」。