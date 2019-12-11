東方日報C1：楊冪魏大勛酒店蜜會8粒鐘

內地女星楊冪與藝人魏大勛的緋聞愈傳愈盛！日前二人被拍得在上海前後腳步入酒店，蜜會8小時。自小迷上「女神」楊冪的魏大勛，今次公然戴早前被揭的情侶帽，被指逼女方認愛。而楊冪前夫劉愷威於社交網留言「回歸生活，回歸本心」，似暗示放下過去。另邊廂，曾與楊冪合作劇集《扶搖》的台灣型男阮經天，亦被拍得與宋祖兒在峇里拍拖，斷正收場！

楊冪與劉愷威2018年離婚後，感情生活一直備受關注。異性緣不俗的她曾傳出不少緋聞，當中與年輕3歲的魏大勛最令人津津樂道。二人除了被拍得穿情侶波鞋欣賞展覽，日前又被發現「一頂帽兩份戴」，感情逐漸浮面。

逐步洩蜜 盼粉絲接受

雖然二人至今仍未有回應戀情，但昨日再爆他們於上海酒店疑似密會的相片。有指身在上海拍新劇《謝謝你醫生》的楊冪，收工後與助理乘車返回位於虹橋區的酒店，見她步入酒店時低頭撳手機。至晚上約10時，魏大勛戴着與楊冪的「情侶帽」，包到冚兼戴黑色口罩圖掩人耳目，身邊未見有助手同行，他急步進入楊冪入住的酒店，至翌日清晨6時才離開，乘車到機場。據知，魏大勛當日到上海出席一個時尚活動，但他未有選擇入住活動場所附近的酒店，反而選擇車程一小時的酒店，與楊冪「蜜會」足足8小時。

有指二人欲透過「漸進式」洩蜜，讓戀情逐漸浮面，希望粉絲可以慢慢消化和接受這段姊弟戀；加上今次魏大勛公然再戴「情侶帽」現身，又穿浮誇款式的大褸進入酒店，實是有意「暗低調明公開」戀情，逼楊冪認愛！

寓所一街之隔

早於2006年，當年只得17歲的魏大勛曾在社交網自爆迷上楊冪，並表示要與「女神」一樣入讀中央戲劇學院，最後果然成功做「女神」師弟。加入娛樂圈後，二人因合作內地綜藝節目《密室大逃脫》而相識，之後被爆二人位於北京的寓所，其實只是一街之隔，令緋聞甚囂塵上。至於楊冪前夫劉愷威昨晚透過工作室，於社交網上載為雜誌拍攝的照片，並留言「回歸生活，回歸本心」，似暗示已放下過去，重新生活。

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