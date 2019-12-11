李英愛專訪談親子相處之道：返家多擁抱示愛

2003年憑韓劇《大長今》走紅的48歲靚媽李英愛，近日接受本報專訪，談及相隔14年再主演韓片《復仇母親》。已為人母的她坦言最困難是要同時肩顧人妻、母親及演員三個身份，目前正努力找平衡點。

她於片中飾演人母的角色，在兒子走失後，一直不放棄尋子，心情較沉重，問到拍完戲收工後，會否很難調整好心情及抽離角色？她不諱言生而為人，她亦不能例外，回到家之後，她是母親亦是妻子，雖然她也會像戲中的主角一樣，有心情沉重的感覺，正正是因為難以平衡，所以她亦很努力去區分電影和現實。

李英愛又透露每次接到新劇本，也會跟丈夫商量，丈夫也很贊成她接拍這部戲，而在她工作期間，丈夫會幫忙照顧孩子，還經常給工作人員買外賣，家人給了她很大的力量，丈夫也會跟孩子說媽媽是演員，故在她拍戲期間，丈夫會讓孩子們學會照顧自己。李英愛又坦言收工後回到家，她會盡量多表達愛意，如多擁抱孩子及與他們多點親密接觸。

至於問到會否想嘗試拍喜劇片，以及有計劃再拍劇集嗎？李英愛謂：「只要有好劇本，無論是什麼類型，也會繼續拍下去。這次是個傷感的角色，希望下次可以拍一些比較舒服，或者可以令人大笑的角色。」