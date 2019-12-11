好友昐安息！高以翔爸爸自彈自唱送別兒子

高以翔11月底因錄製內地綜藝節目《追我吧》時猝死，遺體目前已回到台灣，告別式將於15日舉行，圈內好友除了陸續前往祭悼，也用特別的方式送他最後一程。范瑋琪（范范）在社交網上載一段短片，昨日和一群友人陪伴剛歷經喪子之痛的高以翔父親說心裡話，期間范范在王力宏的結他伴奏下唱出《Hey Jude》送別好友，高的父親也拿起吉他高歌，而屋內就掛有一個「G」的吊飾，因高以翔的英交名Godfrey ，「G」吊飾代表了他，所有人合照時都指着它，而屋內佈置十分具有聖誕節氣氛，彷彿以翔與好友仍和大家共度佳節一樣。

早前高以翔的好友Ken曾轉達高媽媽的心聲，希望大家能正面思考，否則他的靈魂會一直飄蕩，家人朋友此舉可能就想高以翔安息，范范留言說：「陪以翔的爸爸聊聊天唱唱歌，今晚真的是好特別的一晚～ 神說《喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨頭枯乾》 我想 @godfreygao GODFREY 希望我們每一個人，包括他最愛的家人，朋友，都要喜喜樂樂的過每一天，唯有如此，他才能安心的離開，去最快樂最無憂無慮的地方！很想念你，真的，很快我希望我們能在天上繼續做家人，做彼此的兄弟姐妹^_^～」