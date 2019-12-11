爆遭金健模毆致骨折　受害人：飲酒後變怪物

51歲韓國男歌手金健模於10月28日與交往一年的38歲鋼琴家美女張智妍註冊結婚，上周卻爆出捲入性侵疑雲。韓國律師姜勇碩透上傳短片，指女子A聲稱於2016年8月在首爾江南論峴的娛樂場所任職期間，遭金健模性侵及強迫她進行口交，並已於前日向首爾中央地方檢察龐提交起訴狀。A聲稱遭金健模強姦時，對方亦是身穿蝙蝠俠圖案的Tee，故見到他身穿同一件Tee亮相節目《我家的熊孩子》，便會勾起她痛苦回憶，她並非想向對方索償，只希望獲得對方道歉及不再演出節目。

而姜勇碩昨日再透過短片大爆金健模曾涉暴力及恐嚇事件，事發於2007年1月10日於江南某娛樂場所，當時任職經理的女子B受訪稱，當天她與金健模隨行友人發生爭執，金健模甫進房便大罵：「好嘈！」一邊辱罵她，一邊扯其頭髮及用拳頭毆打她的眼、鼻及腹部，令其眼與鼻部受傷流血，之後B到鄰近醫院接受治療，並獲得診斷書，證明其眼窩與鼻骨被打致骨折。B指事後沒有報警是因為被金健模的一方恐嚇。B表示希望金健模不要再亮相節目，又指對方飲酒後便會變成好似怪物一樣，卻在觀眾面前隱藏真面目，扮作天真的模樣來欺瞞大眾，令她很氣憤。

B坦言不是想對方作金錢賠償，而是希望為受害女子出一點力，希望獲得金健模的真誠道歉及中止演出節目。而金健模的一方仍堅稱沒有涉性侵，亦不認識受害女子A，現時仍未受到起訴狀，將會聘請律師採取法律行動。

此外，昨日播出的節目《深夜TV演藝》，走訪了受害人A指遭金健模性侵的夜場，負責人稱夜店早已換了招牌與老闆，但附近商鋪人員表示亦曾見過金健模身穿運動服或輕便衣著前往夜店，另一店員亦指金健模通常一個月會去一次娛樂場所，但自從他開始拍拖後，就沒見過他到訪該夜店，又指他通常飲燒酒多。