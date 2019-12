Air Supply再次來港開騷　全場爆滿

曾經多次來港開騷的澳洲二人組Air Supply,昨日假九龍灣國際展貿中心舉行演唱會,仍然叫座,全場爆滿。

演唱會於8時準時開始,主音Russell Hitchcock與結他手Graham Russell帶同其他樂手出場,以《Sweet Dreams》打頭陣。之後他們接連唱出《Even the Nights Are Better》與《Just As I Am》等經典,觀眾又一起合唱《Every Woman in the World》。

主音Russell多謝觀眾多年來的支持:「多謝大家40幾年嚟嘅支持,我哋喺呢個美麗城市有好多珍貴回憶。多謝你哋再次捧場。」結他手Graham又表示:「香港晚安!我哋第一次嚟係1981年,你哋好多人嗰時都未出世。個城市有好大變化,但人冇變到,仍然係世上最美麗嘅人!今晚,我哋係屬於你哋,但同時,你哋係屬於我哋,咁樣OK嘛?」

組合先後表演《Goodbye》與《Two Less Lonely People In The World》等,唱到《The One That You Love》更走落台行入觀眾席,親近粉絲,又向二樓的「山頂朋友」打招呼。在唱完名曲《Lost in Love》與《Making Love Out Of Nothing At All》,再安歌《Without You》、《Shake It》與《All Out Of Love》,粉絲情緒高漲,完場時主音Russell與結他手Graham與台前觀眾握手,遲遲不回到後台,夠晒親民!