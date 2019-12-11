《造星II》周日決賽　Hugo賽後想同花姐入棺

ViuTV節目《全民造星II》進入最後十強的參賽者包括Phoebus、Oscar Li、Mike、MC、Tank、JJ、Brian、George、Hugo和Justin一起到電台出席訪問，Brain和Tank稱因本周日15號決賽，所以現每日排練超12小時，而JJ笑言待比賽後至少要休息半年才能回氣，Hugo竟笑言想跟監製花姐「入棺」休息，笑爆全場。

問到各人可有偷看其他人出賽的表演項目？眾人即指Hugo和Oscar的演出最「大堆頭」，Hugo會率20名舞蹈員演出，大呼Girls Power「姊妹們」站起來，Oscar就形容表演達紅館級數舞台兼有11位舞蹈員。

至於10子分別拍片拉票，MC和George的《三五成群》最搞笑，MC表示：「網友話George似片中的大王，我即自薦做神仙B，踢拖、含牙籤及擔櫈仔都係自己提議嘅！」而George即指MC是做回自己，Hugo抵死笑MC身高謂：「其實MC依家都係企緊櫈仔！」互選心水冠軍時，大熱的MC則睇好Oscar、Tank和自己，Oscar笑言叫「燈神」花姐不要揀他，好讓花姐的愛分享給其他參賽者。