被指跪地案件重演　周永恒：只係做瑜伽冷靜

藝人周永恒（Roy）於10號凌晨在尖沙嘴涉嫌在公共地方打架被捕時，被目睹狀似跪拜在地上，似是向拘捕他的警員求情，其舉動引起網民熱議。

拍片為自保

昨晚獲保釋回家的Roy接受東網獨家訪問，再次重申不是跪拜警員求情，更將過程重演一次：「當時氣氛好緊張，我同啲警察講我係被人打，唔係打人，啲警察不停叫我冷靜，我又叫佢哋冷靜啲，我唔想警員掂我，咁我又學過瑜伽，咪做個可以令人冷靜嘅體式，我係坐喺度，唔係跪喺度。（隨即做個五體投地的動作），話我合十拜佢哋，其實呢個手勢亦係瑜伽動作，我亦係基督徒，我同啲警察講，我愛你哋呀！我講完啲警察真係冇再掂我，氣氛冷靜咗。」他更展示了當時手機所拍得的短片，片中，見坐在地上的他，透過警員的腳罅向鏡頭說：「依家我拍片自保，我係唔會自殺嘅。」

右眼有瘀痕

對於被外界誤會，他說不在意，因為不會為別人眼光而活，而受訪是想講清楚當時的「實情」。問到傷勢？他說頭部被打了幾拳，事發至今有頭痛及作嘔，而其右眼亦見有瘀痕，但精神不錯。問期間雙方可有發生肢體碰撞？他說：「完全冇，雖然我識打拳，但自從上次（涉嫌恐嚇前妻趙頌茹，普通襲擊罪成）被判緩判18個月後，我學識咗唔好還手，好似有個保護罩咁會提自己唔好再犯事，否則死梗，所以我都多謝嗰18個月緩期審刑。」