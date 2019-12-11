畀仔仔考起！楊千嬅點解有多個老公同仔？

藝人楊千嬅、黃浩然、陳煒和陳庭欣，到將軍澳電視城出席劇集《多功能老婆》宣傳活動。千嬅直言今次拍劇過足戲癮，因角色與自己性格反差較大，自己做觀眾睇劇亦有點感觸，問到有否給兒子睇劇？她說：「冇呀！怕佢睇唔明，但有晚佢偷偷哋睇，然之後問我點解有另一個老公同另一個仔，我解釋畀佢聽，但佢都有啲忟憎，之後同我講晚安，我已經有叫丁生（老公丁子高）唔好畀佢睇，因為佢未消化到，小朋友好純真。」

千嬅表示身邊朋友及觀眾都睇得很投入：「佢哋打嚟幫我打氣，又話要打我劇中老公黃浩然，今次拍劇集係開心，可以同角色一齊成長。（想唔想拎視后？）冇諗，我有睇《鐵探》、《金宵大廈》、《解決師》，大家都好好。（睇好邊個？）唔識睇，大家戲種唔同。（自己有冇信心？）OK啦！我稱職做番一個多功能老婆。（攞埋視后就歌影視大滿貫！）平常心，如果攞到最佳劇集更加好。」

浩然有兩個小三

浩然劇中飾演賤老公，有兩個小三，台上他笑言被真老婆質問：「佢問我原來可以咁㗎？」老婆現在仍然懷疑他，令他「未驚完」！活動尾聲時編審張寶華，指浩然打爛好男人形象，相當大犧牲，特別送上「浩然牌坊」給他。