大懲罰！楊天宇接受關智斌陳家樂惡魔化妝

由英皇三子關智斌（Kenny）、陳家樂（Carlos）、楊天宇（Angus）， 主持的網上節目《三夫當關》，首集題目講靚仔，進入遊戲環節，三位主持要打給朋友引導他們說出關鍵詞。Angus打給前輩黃德斌問道：「你覺得我個樣點？」想他講出靚仔兩字，但卻獲得回應：「問題不大囉。」令家樂及Kenny笑爆肚。第二名選手陳家樂，致電女神Rose Ma，為令對方講出「演唱會」，家樂假裝邀請對方出席自己的演唱會，怎料Rose Ma真性情爆響口：「吓，我走音會笑X死人㗎喎！」嚇怕三位主持。而Kenny致電好友鄭希怡，二人相識多年，默契十足，成功答中八個關鍵詞。最後Angus成為大輸家，要接受Kenny及家樂的惡魔化妝，兼帶禿頭頭套拍照發帖文 ，靚仔形象破滅！

家樂又大爆Kenny在開拍前不斷要人讚他靚仔，Kenny說：「我知道自己靚仔，但我冇表現到周圍話畀人聽，我好靚仔呢個感覺。」又指自己平日很謙遜，家樂與Angus立即有默契地默不作聲來整蠱Kenny，十分搞笑。隨後家樂又問Kenny：「你簽公司嗰陣，英皇高層霍汶希（Mani）有冇問過，點解我要簽你？」 Kenny秒回：「靚仔囉！」引來家樂及Angus大笑。

講到自己心目中的靚仔， Angus指自己本來覺得吳彥祖好帥氣，但現時就覺得Kenny最靚仔，令Kenny大叫：「你唔好嚟呢套啦！」 家樂則指自己喜歡高調型的靚仔，Kenny則指自己覺得謝霆鋒好靚仔：「佢嗰種靚仔係好不經意，你一話佢靚仔，佢會露出好靦腆嘅笑容。」Angus認同謝霆鋒的帥氣，被Kenny問到：「點有型？」Angus一句：「咪你咁講囉，由內而外咁散發出嚟。」令Kenny及家樂都無話可説，笑指他是「話題終結者」。

作為靚仔，三位主持當然都曾因為外表而獲得好處。家樂自爆小時候曾到快餐店工作，但自己不想做粗重功夫，所以撒嬌拒絕，成功令上司把他調做收銀。Angus就指自己只曾買魚蛋平了$5，Kenny驚訝回應：「十蚊一串魚蛋，平咗五蚊你仲想點啊？」而kenny在入行前做售貨員，成功在大熱天時，氹得一班姐姐大買羽絨。雖然好處多，但亦有壞處。例如會被大眾以為很花心，Angus指自己雖未曾被認為花心，卻被別人容易認為用情不夠深，Kenny則認為做靚仔最無奈的是別人都會認為他們不用努力。