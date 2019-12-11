台慶頒獎禮候選名單！惠英紅VS李施嬅爭視后

無綫年度矚目盛事《萬千星輝頒獎典禮2019》，將於明年一月十二日(星期日)假將軍澳電視城舉行，以表揚全台台前幕後過去一年的努力、演藝成就及廣受大眾歡迎的電視節目。晚會上將頒發多個獎項，當中包括「全民及TVB評委會投票組別」共七個獎項，繼有：「最佳男主角」﹑「最佳女主角」、「最佳劇集」、「最受歡迎電視男角色」﹑「最受歡迎電視女角色」、「最受歡迎電視歌曲」及「最受歡迎電視拍檔」；而「TVB 評委會及全台職藝員投票組別」則頒共六個獎項，繼有：「最佳男配角」「最佳女配角」「飛躍進步男藝員 」、「飛躍進步女藝員」、「最佳節目主持」及「最佳非戲劇節目」；而「萬千光輝演藝人大獎」則由TVB評委會選出。

今年視帝及視后獎項以全民投票及無綫評委會一起投出，當中有份角逐「最佳男主角」的包括《鐵探》的袁偉豪、姜皓文及黃智賢，另外有《白色強人》的馬國明及郭晉安，《解決師》的王浩信及《金宵大廈》的陳山聰等；至於「最佳女主角」方面，有《鐵探》的蔡思貝、惠英紅、王君馨，《白色強人》的李佳芯、唐詩詠及張曦雯，《多功能老婆》的楊千嬅及朱晨麗，還有的是大熱門《金宵大廈》的李施嬅。

視后級的李佳芯及田蕊妮之前因被指對政治風波發出言論而遭無綫雪藏，不過於台慶頒獎禮中，二人照樣有提名，而李佳芯則以《白色強人》角逐視后，更有份以此角提名「最受歡迎電視女角色」獎，不過試水溫後仍不能「重生」的黃心穎則於整份候選名單中無影，反而湯洛雯則有份憑《丫鬟大聯盟》角逐「最佳女主角」獎項。