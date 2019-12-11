陳山聰入行26年首爭視帝　李施嬅恨封視后

藝人陳山聰、李施嬅今年憑劇集《金宵大廈》，角逐《萬千星輝頒獎典禮2019》視帝、視后、「最受歡迎電視男、女角色」及「最受歡迎電視拍檔」獎，同叫「三飛」，山聰坦言入行26年，於無綫19年，今次是首部劇做男主角，第一次入選，相當開心，他謂：「已經開心咗，有提名，頭先出門口前，太太都同我講咗啲好感動嘅說話，佢話我已經係佢心目中最佳男主角，叫我繼續努力。（邊個係你最大對手？）袁偉豪啦！佢喺《鐵探》入面表現好好，我都見證住佢嘅努力，當時佢要節食、減肥、跑步我都陪伴喺佢身邊，希望佢攞！我自己今年唔得咪下年，下年唔得咪再下年囉！」

二人拉票時，手拖手上台，問二人是否很有信心奪拍檔獎時，山聰說：「呢個獎通常綜藝節目攞多，劇集好耐都未試過，希望今年有機會，我哋係憑四個角色角逐呢個獎。」而施嬅被問到有信心奪哪一個獎時，她大口氣說：「我想攞晒，想《金宵大廈》喺任何提名都攞到獎，都入行一段日子，今年似有機會攞獎，如果係就好完滿。（有乜對手？）好多喎！全部都影后級，我只係一個微電影影后嚟啫！」