韓星搖動死不安息！周子瑜嚴守QC變喪屍

「前世做錯事，今世做電視」，有港星曾以此作hashtag訴苦，而在韓國做星，往往比港星更慘！不足兩個月，韓國兩大人氣女星Sulli與具荷拉相繼自殺，抑鬱症只是表面答案，紅顏薄命，反映韓國演藝界的血淚與黑暗，不公平、不人道、人性和肉體的折磨， 加上揮之不去的網絡暴力，足以解釋為何十多年來有超過40個韓星輕生，以及鹿晗、韓庚、黃子韜等由韓國逃亡，回歸祖國發展。

韓國演藝界是亞洲娛樂事業的金蛋，經理人公司超過2,000間，去年有調查指出，夢想成為練習生的有100 萬人，萬千少男少女日思夜想一夜成名。明星工廠當藝人如商品，對樣貌、身形、言行等有嚴格「品質監控」，施以極權統治，嚴密監控，比坐監更欠自由，難怪曾有練習生壓力大到要跳窗逃生！

打斷腳骨執一執

練習生全日至少有15小時是密集式練歌、練舞、學外語、學化妝等，食瞓屙以外都是學嘢、學嘢同學嘢，叫你返工返學8個鐘，都牙痛咁聲啦！張藝興大爆在韓國受訓時每日特訓19小時，難怪TWICE成員多次被發現烏眉瞌睡。禁用手機、禁拍拖、禁玩社交網，是基本戒條。由台灣殺入韓國成為女子組合TWICE成員的周子瑜，聽聞要守齋至少3年玩「色戒」，見到Oppa同鮮肉，Sorry，眼看手勿動，只能遠觀而不能褻玩，返去食泡菜啦！

所謂「有食唔食，罪大惡極」，莫講話見到靚仔冇得食，想食餐安樂茶飯都未必得！有個12歲都未夠嘅練習生，話晒發育期，理應大魚大肉，但公司要求Keep Fit，零食勿語，日日啪丸，食減肥藥食到頭暈心跳！睇你唔順眼嘅，立刻帶你去整容，甚至有人會多次打斷腳骨，博骨骼修復時順便增高。向極權說不？後果自負，拳拳到肉，腳腳到腹，流住血都要馬照跑、舞照跳！男團神話有成員被高層施暴，塊面要縫8針變「刀疤強」，逼住戴口罩演出， 另一成員畀高層打到骨折，要打止痛針帶傷演出。

張紫妍M到照樣「潛規則」

成功出道，不過無理壓榨停不了。韓星張紫妍吊頸自殺，以死揭露「潛規則」現象，被迫同政經名流陪玩陪瞓，就算月事到或者母親死忌，都要「進貢」獻身，反抗即被暴打或死亡恐嚇，解約就要付無理巨額違約金。大隻佬權相佑曾被有背景的經理人威逼續約，並扣起應得的過千萬港元酬勞，權母甚至遭恐嚇。

奴隸合約是韓流「名物」。被點中入男團Super Junior的韓庚，10年前打解約官司，外間才知賣身契長達13年，期間必須服從公司所有指令，私生活要報備，休息時間冇保證等條款，令佢長年累月捱到百病叢生，包括骨折、胃痛及腎病等。韓庚成功解約啟蒙「後人」，吳亦凡、鹿晗及黃子韜等照打官司求逃亡甩身。

Sulli解放自我受欺凌

天災或者不及人禍恐怖，人言可畏，網絡欺凌是殺死Sulli和具荷拉的元兇。離隊自立的Sulli，醉酒直播、解放乳頭、有碟話碟等直率作風，告訴世人一副「我係我，我話事」的生活態度，但網民鍥而不捨群起攻擊，言詞侮辱，令本身有情緒病的她崩潰。其好姊妹具荷拉生前訴諸法律，控告以性愛片作威脅的渣男舊愛，但對方只被判緩刑，公義未有彰顯時，她反被網民變態辱罵，指「躺着就能賺錢」等，死後亦未能安息，竟有網友要求渣男公開性愛片，人性何在？人愈紅，愈要面對無盡劣評，即使名成利就，也換不了一絲快樂。具荷拉曾說：「很累要裝作不累，很痛也要裝作不痛，就是這樣忍受着，繼續生活。」良知和善良，還在嗎？