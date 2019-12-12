經營時裝店一腳踢　蔡嘉欣逆市搬大舖

今屆參選港姐的蔡嘉欣雖然大熱倒灶三甲不入，惟極速獲無綫簽約及獲派主持節目《姊妹淘》，工作量明顯比其他佳麗多。參選前身兼模特兒及KOL的她，亦有經營時裝及美甲生意，她為吸引客源不惜以自己做生招牌，趁不用於無綫開工便返舖頭「打躉」。

親自執貨勁落力

日前下午二時許，一身便服的嘉欣到位於銅鑼灣的服裝店，見她全程親自落手落腳執貨，非常落力。期間見她不斷出出入入，原來她還租了鄰舖作貨倉之用，倉內環境極為狹窄，寸步難行，她擒高擒低攞貨時不經意騷美腿，非常養眼。

手忙腳亂要人幫

其後蔡嘉欣一抽二袋步往郵局寄貨，揹着一大袋上身，手上又攬着數件貨，手忙腳亂之下，其中一袋還跌在地上，十分狼狽，幸好有途人見狀即幫她拾起，她也連忙向對方道謝。隨後她在折返店舖的路途中，經過一間吉舖即時停下來，並透過玻璃門視察舖內環境，又用手機拍下照片做紀錄，未知是否無懼逆市計劃開分店。

與男友經濟獨立

事後蔡嘉欣接受訪問時否認打算開分店，不過確實有意由細舖搬大舖：「依家間舖實在太細，員工做嘢又唔方便，成日要兩邊走嚟走去，所以諗住搬去大啲嘅舖。（男友打本？）唔係，我係用自己錢，我哋完全係經濟獨立。」