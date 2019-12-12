演員工會獎公布提名名單　史嘉娜雙料提名最巴閉

繼金球獎之後，另一影壇盛事第26屆演員工會獎（SAGA）昨晚亦公布提名名單。結果，《爆炸性醜聞》（Bombshell）、《愛爾蘭人》（The Irishman）及《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time...in Hollywood）各獲4項最多提名。

而由荷里活女神史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）主演的Netflix原創電影《婚姻故事》（Marriage Story）在金球獎獲6項提名之後，在SAGA再獲3項提名。其中史嘉娜更憑《婚》及另一作品《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）提名最佳女主角及女配角雙料提名！《陽》亦獲最佳群體演出獎提名與《爆》、《愛》、《從》及韓片《上流寄生族》爭獎。

至於影帝提名方面，絕對是金球獎的提名翻版，《從》里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、《婚》的阿當哉華（Adam Driver）、《搖滾太空人》（Rocketman）的Taron Egerton、《JOKER小丑》（Joker）華堅馮力士（Joaquin Phoenix）及《極速傳奇：福特決戰法拉利》（Ford v Ferrari）的基斯頓比爾（Christian Bale）繼金球獎之後再爭SAGA！不過最佳女配角方面就有少少不同，被金球獎忽略的妮歌潔曼（Nicole Kidman )就憑《爆》獲最佳女配角提名與同片的瑪歌羅比（Margot Robbie）等爭獎！

電視獎項方面，亞馬遜劇集《The Marvelous Mrs. Maisel 》獲4項最多提名，其中包括視后Rachel Brosnahan再度角逐喜劇組最佳女主角。而《王冠》（The Crown）、《權力遊戲》（Game of Thrones ）、《晨早直播室》（The Morning Show）、《怪奇物語》（Stranger Things）、《邋遢女郎》（Fleabag）及《荷里活教父》（The Kominsky Method）各獲3獎提名。頒獎禮將於來年1月20日舉行。