天生「女王」張沛樂學做性感尤物

現年28歲的「沙律」張沛樂年前做Model，旅行期間拍攝泳衣照大晒Big爆身材，令網友驚為天人，其後正式入行，試過拍網劇及電影。外表女人味十足的她動靜皆宜，喜歡做Gym及畫畫，性格則偏向男仔頭，她笑說：「有時同男仔傾偈，佢哋都話女仔唔係咁諗嘢。」

沙律對命格頗有研究，她自爆命格陽氣頗重，具霸氣，媲美英女王及武則天，但並非控制欲強，只是氣場較強，說話率直：「我講嘢唔鍾意轉彎抹角，冇咩尾音，性格直啲，所以做性感尤物角色好難，但我會努力學習，既然上天畀我呢個外表，只係我唔識運用，我就要克服佢！不過我都想試吓女強人、野蠻女友呢啲角色。」

甩拖唔靠男人

早前與林耀聲甩拖，言論間沙律盡顯堅強個性：「好多女仔都靠自己打拚，唔使靠男人，我拍拖嗰陣幾獨立，做人唔係為咗另一個人或者為咗層樓生存，應該做好自己，發掘多啲自己嘅價值。（唔想結婚？）都想嘅，結婚要睇緣分，命格話我事業好，婚姻就差啲。」

集中火力工作的沙律，將為電視台拍攝旅遊節目，她直言是一次大挑戰：「今次去日本，得我一個主持，要講好多嘢，擔心表達得唔夠有趣，亦想帶畀觀眾新鮮同真實感覺。」問會否計劃做旅遊達人？她表示隨緣，但每次在外地都有放鬆的感覺，會悉心打扮襯靚衫影相。

場地：Studio King影樓王

Profile

年齡：28歲

身高：1米63

三圍：33E、25、35

嗜好：健身、畫畫、唱歌