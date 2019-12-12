15歲彩妍疑遭性騷擾捱打　兒童節目炒兩主持

韓團女團Busters年僅15歲成員金彩妍，於前日直播的EBS兒童節目《Tok! Tok! Boni Hani》中，疑遭韓國35歲搞笑藝人崔榮秀暴力對待而惹起爭議。當時崔榮秀疑不滿彩妍抓住自己的手臂，即時粗暴地甩開她，又在另一主持金柱哲背後疑似大力打她。

EBS事後回應指二人私下十分熟絡，只是開了較大的玩笑，彩妍的事務所則表示彩妍的確被打，但經本人確認後，表示只是開玩笑而惹起誤會。事後不少網民留言指節目播出時，明顯聽到被打的聲響，似乎落手頗重，彩妍之後也露出尷尬笑容，看似受驚，相關短片在網上瘋傳後，不少網民均指彩妍未成年，直斥崔榮秀行為過火，再加上另一主持朴東根之前曾對彩妍作出涉及性騷擾及侮辱女性的言論，再遭網民翻炒，並要求二人退出節目。

朴東根過往曾對彩妍說：「你是經過某嗽口水品牌消毒的女人，是消毒女。」而這用語是暗指娛樂場所提供性接待女子。EBS電視台社長昨日在官網發聲明道歉：「向各位觀眾真心致歉，《Boni Hani》最近播出了涉暴力及言語上性騷擾的場面，給包括小學生在內的觀眾們帶來極大傷害，現宣布崔榮秀與朴東根將停止演出，並會刪除相關問題視頻，經過今次事件，將全面檢討所有節目參演者的評選過程。