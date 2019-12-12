影迷2020年最期待電影　劉亦菲《花木蘭》入圍

2019年就快結束，美國電影資料網IMDb經統計後公布10部影迷最期待的電影，其中兩大華星張震與劉亦菲分別主演的電影均有入圍。

中國著名女星劉亦菲主演的《花木蘭》（Mulan）排第6位，影片將90年代迪士尼賣座動畫拍成真人版。除了劉亦菲之外，同片還有三大華人紅星鞏俐、李連杰及甄子丹參與演出。影片將於來年3月27日上映。除了《花》之外，台灣型男張震參演來年12月上映的科幻片《Dune》亦入圍排第8位，影片是重拍80年代經典科幻片《星際奇兵》。

此外，一些續集片或外傳包括《狂野時速9》（Fast & Furious 9）、《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）、《007：生死有時》（No Time to Die）、《黑寡婦》（Black Widow）及《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）等都有入圍。至於最令影迷期待就係瑪歌羅比（Margot Robbie）的「小丑女」外傳《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey），影片將於來年2月7日上映。