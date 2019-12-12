唔係崔碧珈！吳浩康自爆有女人送湯水

歌手吳浩康（Deep）今日到電台宣傳新歌《愛沒懷疑》兼其月底的個唱，他自爆個唱Rundown還在更改中：「之前拍咗條宣傳片，唱咗好多舊歌，發現好多人都鍾意想擺呢Part落個騷。（咁咪要忍痛Cut歌？）係心痛㗎，但呢Part都好鍾意嘅。」續透露下星期就開始有樂隊綵排，期待指：「今次有好多歌都改編咗，有唱新歌嘅感覺。」

問到可有因忙於準備個唱，而忽略女友崔碧珈？他笑指女友一直都好忙，成日做空中飛人：「咁仲好啦！適當嘅距離大家相處都好啲。（小別勝新婚？）係㗎！（幾耐冇見？）咁又唔係好耐，佢呢排返咗香港，早幾日都有見。」女友有準備湯水作支持？Deep大爆有別的女人做準備：「Aunite有煲啲開聲茶同潤湯，佢（女友）唔識㗎！佢煲你都唔好飲，飲完都唔知出唔出到台，佢都唔會有信心，哈哈！（佢會去睇騷？）夾緊佢期，佢可能要飛。」

講到首次跟女友過聖誕，Deep興奮話有假放：「原本都係要綵排，但經理人同我講要有人性啲，所以平安夜同正日都放假，我依家好有人性，哈哈！（準備咗啲咩同女友過？）佢喺香港，依家都傾緊，我哋都好簡單。（有買禮物？）佢好鍾意睇我啲訪問㗎，但的確又冇乜時間準備，聖誕卡就一定有張。」