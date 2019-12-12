陳彥行愛犬如命親自試食狗糧：心力交瘁…

藝人陳彥行與張慧儀出席護膚品牌「Soelle O2O 體驗日」，跟同場兩名靚女醫生Wenus Ho和Juliana Latif請教皮膚護理資訊。陳彥行卻自認懶護膚，唔勤力，張慧儀則最注重落妝清潔及保濕，尤其換季保濕好緊要。抱着愛犬狗女糯米滋的陳彥行說：「我關注佢啲皮膚多啲，香港啲狗好易有皮膚病，我用咗好多錢帶佢美容、浸微泡浴和敷Mask。（狗狗都要敷Mask？）要做Mask，我好錫佢，我有三隻狗，每月最大開支就佢哋醫療、飲食和美容，我自己唔食Supplement都買畀狗食，佢食嗰啲Supplement我會試食先，狗糧我都會試，試吓咸唔咸，啱唔啱食。」

在旁的慧儀不禁大讚陳彥行：「『媽媽』好偉大，好彩我個仔唔使敷Mask，我都要做多啲Mask。」陳彥行亦回敬：「我覺得你偉大啲！」行姐說飼養動物都是想為牠們好，會好好珍惜。慧儀問陳彥行會否再養多隻？陳彥行耍手說：「唔會，驚咗，好大壓力，我會盡力養呢三個『小朋友』，我年紀都大，心力交瘁。（搵人照顧你？）邊個會照顧我呢啲老人？希望新一年搵到個愛屋及烏嘅！」