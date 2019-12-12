李靖筠等男友送禮物　徐浩講連詩雅即Hang機

英皇新人李靖筠（Gladys）聯同新歌《第千次重逢》的監製徐浩上電台宣傳，今次是二人的第三次合作，Gladys表示繼續合作愉快：「覺得佢更加了解我，仲捉到我啲套路，漸入佳境。」而徐浩都大讚Gladys一次比一次有進步，問到二人於創作上可曾因意見不合而爭吵？Gladys指未曾試過：「雖然有時意見係好難一致，但係一個衝擊，大家就會一齊討論，會尊重對方，個方向都係為件事好。」徐浩接話：「有時佢啲Idea好天馬行空就要拉番佢返地球。（對到厭未？）未咁快，我份人比較長情。」Gladys都話雖然未計劃幾時再有合作，但希望於不久將來可跟對方嘗試不同曲風。

聖誕節將至，Gladys指要為首部賀歲片宣傳，未知有冇假放：「收到話喺賀歲檔期上映，都隔咗陣先消化到，因為完全冇諗過，覺得好勁！如果有假放我會想同朋友去露營，好享受畀雀仔一早叫醒，上年都有去，要睇今年時間。」

至於徐浩就表示聖誕正日要開工：「要為個騷做準備，明年會有個秘密Tour，今個月都飛咗好多次，估唔到咁緊密。」女友連詩雅可有詐型？他傻笑反問：「詐咩？唔會嘅，各自都要做嘢，佢最近出咗新歌，都忙宣傳。」會買禮物送女友？他即招架不住笑話：「原來我唔識答呢啲嘢，即刻Hang機，到時先算啦！」身旁自認有男友的Gladys則大方笑話：「梗係唔使（準備禮物），人哋會送畀我㗎嘛！」