成功令柏豪放下偶像包袱！陳寶華：演得好深情

藝人黃錦燊與「金牌編劇」陳寶華到電台接受老拍檔薛家燕的訪問，宣傳無綫劇集《多功能老婆》，他們一見面即攬頭攬頸。講到《多》反應很好，陳寶華表示：「好開心，收到好多朋友、同學嘅訊息，好多唔同地方嘅朋友都讚好睇。」黃錦燊亦謂：「唔同行業嘅朋友，法律界、藥劑界都讚好睇。」陳寶華又笑言被朋友「恐嚇」：「佢哋話楊千嬅唔可以同劍雄（黃浩然）一齊，要同Oppa（周柏豪），如果唔係會嬲，我話劇本已寫好冇得改。」

周柏豪慢熱要磨合

陳寶華又大讚柏豪演得很乾淨、深情：「我想佢做到係一個大家都想親近嘅人，我之前一啲都唔識佢，要諗點樣令佢偶像包袱放輕，同佢要磨合期，因為佢唔主動、過程慢熱，但雖然佢冇講出口，但其實佢係明嘅，所以天分好高。」黃錦燊又笑言今次與柏豪合作得很開心，兩父子鬥氣的戲很好睇，又笑問陳寶華：「點解唔搵個後生女做佢後母？」陳寶華即笑言：「咁要畀芝姐（趙雅芝）幫我揀個演員。」

得獎其次

而問到可有信心此劇可奪得「最佳劇集」？陳寶華坦言：「唔係為咗呢件事去拍呢套劇，咁樣壓力會好大，我係想為港劇出分力，所以千嬅先幫手，我想拍套深情嘅港劇，只要觀眾鍾意，帶出正能量，呢啲係緊要過獎，而且攞獎都有好多因素。」