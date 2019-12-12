梁玉嶸主演　高志森佛山搞舞台劇破紀錄

內地著名唱家梁玉嶸親自邀請香港著名舞台劇製作人高志森，出任其作品、曲藝音樂劇《小明星》總導演，章耀明任編劇，並由梁玉嶸、黎駿聲、彭熾權、陳堅雄、黃俊英等資深演員參演，7日在佛山琼花大劇院首演。高志森嚴格要求改動劇本情節，以突出小明星既具才華又有民族氣節，劇本終改十二回才正式定稿，劇團亦均不惜工本配合，製作費高達數百萬。

首演場吸引了大批粵劇愛好者及「星腔」愛好者入劇院觀劇，最高票價高達880元人民幣，依然賣個滿堂紅，票房收入48萬元人民幣，成佛山近年最高票房收入的舞台劇，更獲得「第四屆廣東省戲劇文學獎一等獎」。

首演口碑票房皆告捷，梁玉嶸極為興奮，除因心願達成，見心血作品得到觀眾認同接受，激動之情真非筆墨所能形容。《小明星》已確定2020年在香港、澳門巡演，五月中會在香港西九戲曲中心和香港觀眾見面。高志森稱讚梁玉嶸是一位要求極高、追求完美的藝術家：「她對我很尊重，最重要是那一份信任，首晚演出沒有任何一位演員出錯，全部按要求完成，作為總導演，我一定要多謝全組工作隊對我的支持。」他續指今次係「大灣區」文化藝術上的合作成果，將「廣東曲藝」與「音樂劇」元素重新組合，體現了粵港兩地藝術上的融合，並相信未來兩地藝術家的合作機會會愈來愈多，希望觀眾繼續支持大灣區文化藝術發展。