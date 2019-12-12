每幅值過億！方力申慨嘆冇儲吳冠中作品

藝人方力申（小方）與爸爸方毓仁及媽媽，到藝術館出席已故近代晝壇大師吳冠中的節目啟播禮。小方表示因爸爸與吳冠中是相識幾十年的好友，故從小就認識吳爺爺，又自爆幾歲時就算有客人到訪，在家中都只是穿底褲，對此他笑言：「細個喺屋企梗係咁㗎啦，由細到大都冇睡衣，細個着三角底褲同圍走，大個先着孖煙囪。」他又表示今日來心情很激動：「平時係講娛樂、運動，搞咗學校講創業，今日仲講埋藝術。」他又謂吳爺爺有400多幅畫作在香港，每幅值過億，故加埋起碼過百億，但笑言自己冇儲到：「全部嘢要講timing，我開始搵錢時已經買唔起。」

學習吳冠中知足大愛

他又很欣賞吳爺爺的藝術情操高尚，沒有架子地畫畫，所有話題都是專注畫畫，熱愛自己工作，而且對方生活樸素，就算富裕都不會隨便花錢，其家中的梳化是到晚年才換，他表示：「依家啲人當畫係投資品，有啲暴發戶賺咗錢就會開酒吧、火鍋店做生意，但吳爺爺淨係畫畫，同埋好大方咁捐晒啲畫出嚟，覺得畫係要留畀人民，要畀大家睇到。（學唔學到對方嘅知足生活？）學緊。」隨即開心透露其環島泳籌款籌到近一千萬：「係奇迹，之後我會周圍去學校或其他地方同人分享，希望可以令大家有得着。」