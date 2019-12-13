譚嘉儀「金曲金」大熱　唔敢太老定

星夢歌手譚嘉儀今年6月推出的劇集《白色強人》插曲《Can You Hear》走勢凌厲，網上平台點擊率已超過600萬，她說：「真係冇諗過，短短幾個月有呢個數字，係驚喜同好大鼓勵！」歌曲更被視為《勁歌金曲總選2019》的「金曲金獎」大熱，她笑說：「雖然點擊率有喺度，但唔知觀眾會投邊首，有呢個點擊數字已經好開心，獎項上唔會特別諗，到時唔係咪好失望？」

希望點擊率「折現」

據知，《Can You Hear》是近兩年香港最高點擊的創作歌曲，她說：「我都覺得好幸運，有朋友仲以為係外購歌，聽到好開心，喺香港可以唱英文歌，而觀眾又喜歡，真係好難得，所以唔敢奢望有獎攞。」問到視哪位歌手為對手？她得體地說：「個個都係對手，個個都咁勁。（點擊你贏晒？）睇點擊可能係，但要睇埋其他嘢。」如果點擊率變成金，豈非發達？她搞笑說：「一個點擊一蚊都好吖，可惜冇可能。」

翻唱金曲有壓力

愈戰愈勇的嘉儀，前年翻唱盧冠廷的《陪著你走》已有超過360萬點擊，今年另外兩首歌《怎麼你不找我》及《今宵多珍重》中的《今》也贏盡口碑，她坦言翻唱前輩的歌曲有壓力：「陳百強哥哥個版本好深入民心，錄嗰陣好驚，唔知點帶新感覺畀大家，監製做咗呢個憂怨版，令觀眾覺得同原版有分別。」此外，對於師姐吳若希睇好她攞大獎，她說：「多謝！」又指每次出席頒獎禮都緊張，連戰衣都未諗：「得體、靚就得，有冇獎都好，都係一個盛事。」

場地：力天世紀

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